Reporta Salud estatal muertes por covid-19

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), dio a conocer este jueves que se registraron los primeros dos decesos asociados con el covid-19 en lo que va del año, los cuales corresponden a dos masculinos que no tenían antecedentes vacunales.

En el boletín epidemiológico diario con corte a este miércoles, la dependencia precisó que si bien las defunciones ocurrieron hace algunas semanas, fue hasta esta fecha que se dictaminaron como asociadas con esa enfermedad.

La información contrasta con el número de casos que se han confirmado por laboratorio en la entidad y que actualmente es de 47, de los cuales 31 corresponden al municipio de Reynosa sin embargo, los fallecidos son de los municipios de Tampico y Valle Hermoso.

El primero de los decesos corresponde a un paciente masculino de 64 años de edad originario de Valle Hermoso, que falleció el seis de julio y presentaba diversas comorbilidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) e hipertensión arterial, cáncer, obesidad y no tenía antecedente vacunal.

El documento oficial emitido por la SST, refiere que el segundo deceso corresponde a un paciente masculino que falleció el pasado 30 de julio con 64 años de edad, originario de Tampico y que tenía comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo y tampoco tenía antecedente vacunal.

El boletín refiere que además de Reynosa otros ocho municipios han reportado casos de covid-19 en lo que va del año, siendo éstos Madero con cuatro, Victoria tres, Nuevo Laredo tres, Altamira dos, mientras que Tampico, Soto la Marina, Gustavo Díaz Ordaz, y Valle Hermoso solo han registrado un caso cada uno.

Finalmente, precisa que comparativamente con el año pasado, de enero a la fecha las cifras de casos y fallecimientos son inferiores, pues en el 2024 se confirmaron 84 casos y 17 decesos en total.