Renueva Yannick Bright con Inter Miami hasta 2029 tras acuerdo multianual

El mediocampista italiano amplía su vínculo con el club tras destacar en la MLS, en medio de la reciente extensión de contrato de Lionel Messi hasta 2028

ARCHIVO - Foto del martes 16 de septiembre del 2025, el mediocampista del Inter Miami Yannick Bright controla el balón en el encuentro ante el Seattle Sounders. (AP Foto/Lynne Sladky, Archivo)

FORT LAUDERDALE, Florida.- El centrocampista Yannick Bright firmó una extensión de contrato por tres años con el Inter Miami, un acuerdo que podría extenderse a opción del club por un año más, hasta 2029.

El acuerdo se produce menos de una semana después de que el Inter Miami finalizara la extensión de tres años de Lionel Messi hasta la temporada 2028.

Bright está en su segunda temporada con el Inter Miami y tiene con un gol y dos asistencias en 68 apariciones con el club después de firmar como selección del SuperDraft de la Major League Soccer en 2024.

Tuvo dos goles y ocho asistencias en su carrera universitaria en New Hampshire. El nativo de Milán también jugó con Arconatese en Italia e hizo 20 apariciones con ese club antes de dirigirse a New Hampshire.

Bright, de 24 años, ha aparecido en 27 partidos de la MLS esta temporada, 16 de ellos como titular.