Remonta Boca Juniors y vence a Barracas para acercarse a la Libertadores

Con doblete de Giménez y gol de Merentiel, el conjunto xeneize logró imponerse 3-1 y recuperó su lugar en la clasificación

BUENOS AIRES.- Con una buena actuación, Boca Juniors venció el lunes por 3-1 a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia en un partido postergado de la duodécima fecha de la liga argentina de fútbol.

Con este resultado, el equipo de Claudio Ubeda vuelve a puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2026. Los clubes en puestos de clasificación a la Libertadores por la tabla anual son Rosario Central con 62 puntos (ya clasificado), Boca con 53 y River Plate con 52.

En tanto, en la tabla de la zona A del certamen doméstico, los xeneizes quedaron terceros con 20 puntos (los ocho primeros pasan a octavos de final).

Rodrigo Insúa abrió el marcador para el Barracas tras 19 minutos. Milton Giménez le siguió anotando al 52 y 55 por los boquenses y Miguel Ángel Merentiel cerró la cuenta para Boca al 65.

Los de azul y oro impusieron su jerarquía individual y colectiva para vencer a un rival aguerrido.

Los locales se quedaron con 10 hombres muy temprano en el encuentro. Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA, fue expulsado a los 13 minutos por doble amonestación.

Pese a ello, encontraron el tanto en una jugada aislada. Rodrigo Insúa disparó a unos 30 metros del arco xeneize y el balón sorprendió al portero Agustín Marchesín para el 1-0.

El resto del primer tiempo fue un monólogo boquense, aunque sin eficacia, con los rojiblancos totalmente replegados.

Boca mantuvo su dominio y revirtió el marcador en la segunda parte. Giménez definió una buena jugada del ingresado Exequiel Zeballos para empatar de derecha. Posteriormente, el centrodelantero marcó el doblete de cabeza después de un centro de Juan Barinaga.

Los visitantes lograron ampliar la ventaja con un contragolpe bien ejecutado por Merentiel y Zeballos. Este último pasó para la definición del uruguayo frente al arco.

“Voy sumando más confianza. No fue un año positivo para mí. Estoy volviendo a tener ritmo”, dijo Zeballos tras el cotejo. “Hay que seguir trabajando. Tener paciencia. Estamos para ganar, para salir campeón”.

“En el primer tiempo no se jugó nada. “En el segundo tiempo lo pudimos dar vuelta rápido”, afirmó Giménez. “Tenemos todas finales y hay que jugarlo así. Lo vivimos como una final”.

El campeonato continuará el viernes próximo con los primeros encuentros de la decimocuarta jornada.

Posiciones: zona A: Central Córdoba, Estudiantes 21 puntos; Boca, Unión 20; Defensa 19; Argentinos, Belgrano, Barracas, Tigre, Racing 18; Banfield 17 puntos; Huracán 16; Ind. Rivadavia 12; Newell’s 11; Aldosivi 9.

Zona B: Riestra, R. Central 27 puntos; Lanús 26; Vélez 25; River 21; San Lorenzo 19; San Martín 17; Atl. Tucumán, Sarmiento, Instituto 15; Talleres 14; Gimnasia 13; Platense 11; Godoy Cruz 10; Independiente 9.