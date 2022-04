Reina Isabel rinde tributo a su fallecido esposo

CIUDAD DE MÉXICO.- La Reina Isabel compartió un emotivo tributo en el primer aniversario de la muerte de su esposo, el Príncipe Felipe.

«Recordando a Su Alteza Real el Duque de Edimburgo en el primer aniversario de su muerte», comunicó en redes sociales, publicación compartida por el Príncipe Carlos y Camila, la Duquesa de Cornualles y el Príncipe Guillermo y Kate Middleton.

El mensaje es acompañado de un poema de Simon Armitage, junto con un montaje de video que presenta momentos especiales de la vida de Felipe y su vida juntos, incluido el día de su boda real y la llegada de sus cuatro hijos, nietos y bisnietos.

La familia real se reunió la semana pasada para un servicio conmemorativo en honor al Príncipe Felipe en la Abadía de Westminster.

El 9 de abril se cumple un año de la muerte del Duque de Edimburgo, que falleció a los 99 años de vejez, en el Castillo de Windsor , anunció el Palacio de Buckingham en ese momento.

La monarca, que este mes cumplirá 96 años, y el resto de la familia están pasando el día en privado.

Remembering His Royal Highness The Duke of Edinburgh on the first anniversary of his death.

Find out more about his life and legacy at: https://t.co/6tFq2vjyNk

Words: ‘The Patriarchs – An Elegy’ by Poet Laureate Simon Armitage pic.twitter.com/WpB2L6D75K

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2022