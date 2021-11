Reina Isabel reaparecerá en bautizo de bisnietos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Reina Isabel II está decidida a asistir al bautizo conjunto de sus bisnietos el domingo a pesar de su reciente problema de salud.

Con 95 años de edad, la monarca está «dispuesta a asistir a un evento maravilloso» en la Capilla Real de Todos los Santos, en Berkshire, Inglaterra, dijo una fuente a The Sun.

«Ella sabe lo importante que es esto para sus nietos y bisnietos», compartió la fuente.

«Va a ser una ocasión familiar conmovedora y un momento de verdadera celebración después de lo que han sido tiempos difíciles para ciertos miembros de la realeza últimamente, incluida la propia Reina».

Se dice que el bautizo conjunto de August, de 9 meses, y Lucas, de 8, es una primicia real.

El evento tendrá lugar un día después de lo que habría sido el 74 aniversario de bodas de la reina con su esposo, el Príncipe Felipe, quien murió en abril a la edad de 99 años.

August y Lucas recibieron el segundo nombre Philip en honor a su difunto bisabuelo, lo que hizo que el momento de su bautizo fuera aún más conmovedor.

Se espera que asistan el padre de Eugenia, el Príncipe Andrés, y la madre, Sarah Ferguson, al igual que el primo de la Princesa, el Príncipe Guillermo, y su esposa, Kate Middleton.

Eugenia, de 31 años, y su esposo, el embajador de la marca Jack Brooksbank, dieron la bienvenida a August en febrero. Es el primer hijo de la pareja.

Tindall, de 40 años, dio a luz a Lucas en marzo. Ella y su esposo, el ex jugador de rugby Mike Tindall, también comparten dos hijas: Mia de 7 años y Lena de 3 años.

Si la Reina asiste al bautizo del domingo sería su primera salida pública desde que pasó una noche en el hospital el 20 de octubre. Si bien se le ha ordenado descansar, la soberana ha continuado cumpliendo deberes reales desde casa .

The Queen today received General Sir Nick Carter for an Audience at Windsor Castle upon the relinquishment of his appointment as Chief of the Defence Staff. pic.twitter.com/Pvttc0hv7w

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 17, 2021