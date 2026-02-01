Regresan a Minnesota el niño Liam y su padre tras ser liberados

Un juez ordenó su salida de un centro de detención de inmigración en Texas antes del martes

Personas detenidas en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas agitan carteles durante una protesta en Dilley, Texas, el sábado 24 de enero de 2026. (Foto AP/Brenda Bazán)

DILLEY, Texas.- El niño Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, detenidos por agentes de inmigración en una redada migratoria en Minnesota y retenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, fueron liberados tras la orden de un juez y regresaron a Minnesota, según la oficina del congresista de Texas, Joaquin Castro.

Padre e hijo fueron detenidos en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero y posteriormente trasladados a un centro de detención de migrantes en Dilley, Texas.

Katherine Schneider, portavoz del congresista demócrata, confirmó que ambos habían llegado a casa. Dijo que Castro los recogió de Dilley el sábado por la noche y los escoltó a casa el domingo a Minnesota.

The Associated Press envió un correo electrónico al Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios sobre la liberación del padre y el hijo. Por el momento no ha habido respuesta.

Imágenes del niño pequeño con un gorro de conejo y una mochila de Spider-Man, rodeado de agentes de inmigración, provocaron indignación por las redadas en Minneapolis del gobierno del presidente Donald Trump.

Vecinos y funcionarios escolares afirman que los agentes federales de inmigración usaron al niño de preescolar como “cebo” al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los eventos como una “mentira absoluta”. Aseveró que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.