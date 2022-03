Regresa Ricky… y estremece a regios

MONTERREY, NL.-1, 2, 3 ¡que explote la fiesta y comience el movimiento!

El poderoso ritmo latino y sabor boricua de Ricky Martín estalló en tierras regias.

A sus 50 años, el cantante demostró que nunca se es viejo para disfrutar de una ‘Living La Vida Loca’ y además contagiarlo.

La Arena Monterrey que reventó su taquilla, recibió con los brazos abiertos a la figura más influyente del pop latino.

De pie, los miles de espectadores aceleraron el ritmo cardiaco al ver aparecer a Ricky a las 21:27 horas y dar inicio con su Movimiento Tour.

El arranque del espectáculo fue excitante porque como primer tema eligió su éxito ‘Living La Vida Loca’.

Junto a seis bailarines y ocho músicos, la estrella puertorriqueña hizo estallar ‘La Bomba’.

‘Venga Monterrey ¿estamos listos para la fiesta? ¿si se puede o no se puede?’, preguntó y como respuesta recibió un ‘síiiii’ masivo.

Sin piedad para sus fans que vivieron a intensidad el espectáculo, les lanzó como tercer sencillo el tema ‘Qué Rico Fuera’.

Paró un poco. Él tomó aire y el público también. Luego saludó.

‘Nuevamente estamos en casa. Hace dos años yo estaba sentado en un avión despegando para venir aquí a hacer este concierto, sin embargo en el mundo me dijeron ‘Ricky Martin vete a tu casa para estar con tu familia hasta nuevo aviso».

Este concierto estaba previsto para celebrarse el 13 de marzo del 2020, pero la pandemia frenó sus planes y los del mundo también.

‘Ustedes no saben la ansiedad que me provocó porque me habían dicho que no iba a poder dar conciertos, que ese era el final de mi carrera como yo la conocía. La ansiedad a la que llegué fue horrible, traumatizante.

‘Estamos aquí hoy, esta noche para celebrar la música. Afortunadamente saludables, con mucha luz, con mucho amor, que juro, como siempre lo hago cada vez que vengo a este escenario, que voy a dejar mi alma y espero que ustedes sientan el calor, el cariño’.

La audiencia sintió su entrega y su calor porque con cada tema Ricky se desvivió en sus coreografías.

De la efusividad musical con sus joyas ‘Lola Lola’, ‘She Bangs’ y ‘Shake Your Bon-Bon’ se puso romántico y con él todos en la Arena.

El corazón brincó de emoción y la piel se erizo con el set de las baladas: ‘Disparó al Corazón’, ‘Te Extraño, Te Olvido, Te Amo’, ‘Vuelve’, ‘Tu Recuerdo’ y ‘A Medio Vivir’.

Con el recinto al cien por ciento de su capacidad, Movimiento Tour celebró una fiesta con un viejo amigo de la infancia que debutó como integrante del grupo Menudo hace muchas primaveras y que después agarró vuelo como cantante solista.

