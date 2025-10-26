Regresa Dybala con gol decisivo y coloca a Roma en la cima

Paulo Dybala de la Roma pelea por el balón con Nemanja Matic del Sassuolo en el encuentro de la Serie A el domingo 26 de octubre del 2025. (Gianni Santandrea/LaPresse via AP)

Paulo Dybala de la Roma pelea por el balón con Nemanja Matic del Sassuolo en el encuentro de la Serie A el domingo 26 de octubre del 2025. (Gianni Santandrea/LaPresse via AP)

MILÁN.- Paulo Dybala demostró que se ha recuperado completamente de su última lesión con un gol impresionante que le dio a la Roma la victoria el domingo por 1-0 sobre el Sassuolo, lo que llevó a los Giallorossi a la cima de la Serie A junto al Napoli.

Fue el primer gol de Dybala en la liga italiana desde el dos de febrero, poco antes de que sufrió una lesión en el muslo que puso fin a su temporada. El mediapunta, a menudo lesionado, también anotó en la Liga Europa a mitad de semana.

El partido en Sassuolo fue el tercero de Dybala en la Serie A desde que el ganador de la Copa del Mundo con Argentina regresó de otra lesión esta temporada.

La Roma está igualado en puntos con el campeón defensor Napoli, que el sábado venció 3-1 al Inter de Milán. Los dos equipos tienen un punto más que el AC Milan y tres más que el Inter.

La Juventus podría igualar al Inter si más tarde supera a la Lazio, cuando el Bologna visite a la Fiorentina, que está en apuros.

La Roma sabía que podía colocarse en la cima de la tabla con una victoria, pero había perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, aunque esas derrotas habían sido todas en casa, con el equipo de Gian Piero Gasperini habiendo ganado todos sus partidos fuera de casa esta temporada.

La Roma tomó la delantera en el minuto 16. Dybala pasó el balón a Bryan Cristante, cuyo disparo fue bien desviado por Arijanet Muric, pero Dybala remató con firmeza el rebote.

Dybala celebró metiendo el balón bajo su camiseta y chupándose el dedo antes de lanzar un beso a la cámara, ya que su esposa espera su primer hijo.

Verona sigue sin gana

El Hellas Verona no pudo conseguir su primera victoria de la temporada en la Serie A de cuando Mattia Felici anotó el tanto del empate del Cagliari en el tiempo de descuento para arrebatar un empate 2-2.

El Verona, que había estado liderando 2-0 hasta los 77 minutos, quedó a solo un punto de la zona de descenso.

Guillermo Maripán anotó un gol en el último minuto para remontar y que el Torino venciera 2-1 al club de fondo Genoa.