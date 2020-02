Registran más de 300 en el Cobat 01

NUEVO LAREDO, TAM.- Permanece abierto el pre-registro para ingresar al Colegio de Bachilleres de Tamaulipas 01, informó Martín Alonso Avilés, director de esta institución, quien señaló, que hasta el momento son más de 300 los jóvenes que se han registrado oficialmente, de 600 que atendieron el pre registro.

“El primer paso que hicimos en línea, tenemos alrededor de 600 aspirantes, pero ya el siguiente paso que es pasar por la ficha y pagar el efectivo, son 370 pesos, después se debe estar atentos a la página para que conozcan la fecha en la que se les entregará la guía para el examen Ceneval”, declaró.

El director aclaró que el hecho de pre registrarse en línea no significa que ya están inscritos.

“A mediados de mayo se aplica el Ceneval entre otros procedimientos que se harán, la pre inscripción de hoy no significa que ya pertenezcan a esta escuela o que hayan asegurado su lugar”, afirmó.

Alonso Avilés solicitó a los futuros alumnos evitar tener materias reprobadas para que no tengan inconveniente de obtener el certificado de secundaria, ya que es uno de los principales requisitos que se solicitan para ingresar a este plantel.

“Aunque ahorita no estamos pidiendo el certificado, sí es importante que los jóvenes eviten traer adeudos porque aquí se da una fecha para que los alumnos cumplan con los requisitos y no queden fuera, en caso de no cumplir con uno de ellos, no pueden ingresar, estimamos recibir alrededor de 500 jóvenes de nuevo ingreso al ciclo 2020-2021”, concluyó.

El Colegio de Bachilleres de Tamaulipas 01 se ubica en bulevard Pedro Pérez Ibarra 2801, colonia Infonavit.

Horario de atención de las 7:00 de la mañana a las 8:30 de lunes a viernes.