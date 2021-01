Registra ciudad el pico más alto

NUEVO LAREDO, TAM.- Los repuntes más altos de casos Covid-19 en Nuevo Laredo, en lo que va de la pandemia, se han registrado en las últimas tres semanas, esto de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud.

El director de Salud municipal, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, mencionó que estas cifras son resultado de la movilización que se registró en diciembre, lo que ha provocado más de 200 positivos por semana. “En semanas de agosto se registró un descenso importante al igual que en septiembre, octubre y noviembre, pero la movilización de diciembre provocó un alza, y de 32 casos que se confi rmaban por semana pasamos a 207, 226; vamos al alza”, alertó el médico.

Gutiérrez Serrano destacó que actualmente los indicadores de salud Son resultado de la movilización que se registró en diciembre son negativos en la ciudad, con una ocupación del 60 por ciento de camas en los hospitales y un número cada día mayor de casos activos.

“Es importante poder ayudar a la población para que no se mueva y se quede en casa. Sigue la movilización en forma irresponsable, no solidaria, no se han mantenido en casa”, agregó el director de Salud local. Para reducir el índice de casos positivos, el médico recomendó mantener las medidas básicas de cuidado, como son el uso de cubrebocas, la sana distancia, lavado de manos y distanciamiento social.