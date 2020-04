Regala Jürgen Damm despensas por Covid-19

MONTERREY, NL .-El futbol regio también tiene héroes fuera de la cancha y Jürgen Damm es uno de ellos.

El aún jugador de los Tigres se unió a la lucha contra la problemática social y económica por el coronavirus al comprometerse en participar en la entrega de despensas que incluyen pañales y leche para bebés para los más necesitados.

Con una playera de los Tigres de los inicios de este siglo, Damm aparece en un video que se publicó en redes sociales en donde expresa su intención de ayudar a quienes están sufriendo por la pandemia del Covid-19.

“Quiero agradecerle también a mi amigo Isra Cisneros, cuando me invitó de ayudar a la gente que más lo está necesitando por estos difíciles momentos del tema coronavirus, me encantó la idea y me dio mucha emoción en las publicaciones de Facebook el ver a toda la gente que se está sumando, que está aportando su granito de arena como sociedad para salir adelante, como pueblo mexicano.

“En mi caso también me encantaría aportar algo. Me gustaría mucho regalar 20 despensas para la gente que más lo está necesitando y pañales, leche, que veo que hay gente que está pidiendo”, expresó Damm.

El jugador se ha visto muy activo en redes sociales en los últimos días, como el video que subió en la aplicación de Tik Tok en un estacionamiento en donde aparece con una playera antigua de los Tigres.

También subió otro video en donde bromea con estar aprendiendo a cómo enviar buenos centros, un tutorial de Rodrigo “Pony” Ruiz, extremo chileno que se distinguió por ser uno de los mejores pasadores en la historia del futbol mexicano.

El grupo se nombra “Trueques y ayuda por coronavirus Monterrey” y a quienes Damm también les prometió la subasta de una playera y tachones de juego en Tigres.

“Y me surgió una idea de subastar una camisa oficial mía que se las haré entregar personalmente en un entrenamiento al que también estarán invitados para tomarse fotos con los jugadores y también unos tachones con los que juego regularmente y el que se los gané será para apoyar esta causa, muchas bendiciones a todos”.