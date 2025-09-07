Refrenda Claudia Sheinbaum compromiso con el pueblo y destaca proyectos estratégicos para Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de su primer informe de gobierno bajo el lema “La transformación avanza en Tamaulipas”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció un emotivo mensaje en el que destacó los avances alcanzados en este primer año de administración en el estado.

Acompañada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y los alcaldes de los 43 municipios del estado, incluida la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, la presidenta Sheinbaum desde la capital refrendó su compromiso con el pueblo tamaulipeco, destacando los beneficios que miles de familias reciben a través de los programas sociales del Gobierno de la República, pilares de la justicia social y la igualdad en esta Cuarta Transformación.

Durante su intervención, la mandataria federal puso especial énfasis en los proyectos estratégicos que se desarrollan en Nuevo Laredo, ciudad que se consolida como epicentro del comercio exterior de América Latina.

Entre ellos, la próxima inauguración de la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la construcción de un nuevo puente internacional que consolidará a Nuevo Laredo como la aduana número uno de Latinoamérica, y el banderazo de arranque de la primera etapa del tren de pasajeros de Nuevo Laredo a Saltillo, infraestructura que detonará el desarrollo económico y la conectividad del país.

“Estamos recuperando los trenes de pasajeros, esos que el periodo neoliberal privatizó, ahora los recuperamos; el tren conecta ciudades, conecta personas, conecta familias y permite el desarrollo regional. Fue uno de los peores errores, haber cerrado los trenes de pasajeros, pero para eso llegó la cuarta transformación para recuperar los trenes de pasajeros; se va a construir otro puente internacional en Nuevo Laredo, y este mes inauguramos una ciudad dentro de Nuevo Laredo, que es la Agencia Nacional de Aduanas que ya está lista y ya vamos a inaugurar”, aseguró la presidenta

Por su parte la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, resaltó la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y la trascendencia de los proyectos que llegan a esta frontera.

“Con hechos claros, la presidenta está demostrando su compromiso con Nuevo Laredo y con todo México. Cada proyecto que se impulsa en nuestra ciudad refleja la importancia estratégica que tenemos en el desarrollo económico, comercial y en la relación binacional con Estados Unidos”, afirmó la alcaldesa.

El gobierno de Carmen Lilia Canturosas Villarreal se ha distinguido por generar una sinergia efectiva con los tres niveles de gobierno, trabajando de manera coordinada en favor de las familias neolaredenses y consolidando a esta frontera como un motor de progreso para Tamaulipas y para todo el país.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya ha demostrado con acciones firmes que al igual que nuestra presidenta, está comprometido con Nuevo Laredo; su respaldo en proyectos estratégicos fortalece el dinamismo comercial de nuestra ciudad y consolida a Tamaulipas como un estado de oportunidades y crecimiento”, señaló.

Con un mensaje de unidad y visión de futuro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que el rumbo de México avanza con paso firme. Sus logros en bienestar social, que hoy garantizan apoyo directo a millones de familias; las inversiones en infraestructura estratégica, que potencian la competitividad del país; y la firmeza en el combate a la corrupción, que ha devuelto la confianza ciudadana en las instituciones, son prueba de un gobierno que cumple con la gente.

La jefa del Ejecutivo federal consolida así un proyecto humanista, centrado en la justicia social y en el bienestar del pueblo, refrendando que la Cuarta Transformación continúa más viva que nunca y que Tamaulipas, con Nuevo Laredo a la cabeza, seguirá siendo protagonista del desarrollo nacional.