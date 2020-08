Reeves da probadita del logo de ‘The Batman’

CIUDAD DE MÉXICO.- El cineasta Matt Reeves compartió en redes un primer vistazo del logo del filme The Batman, así como un póster especial para promover el largometraje en el próximo panel que tendrá en la convención virtual DC FanDome, el 22 de agosto.

De acuerdo con Variety el póster fue diseñado por Jim Lee, director creativo de DC Films, y muestra el diseño del nuevo traje del superhéroe quien será encarnado por el actor Robert Pattinson en el proyecto.

Se espera que Reeves libere un teaser y dé más detalles sobre la producción en el evento sabatino, que será presentado por Aisha Tyler.

Desde febrero ha publicado el director de cintas como Déjame Entrar y Cloverfield: Monstruo varios detalles sobre su película, como un video de Pattinson usando el traje del héroe y un fragmento de la banda sonora que está creando el compositor Michael Giacchino.

Hace unos días se informó que tras el paro de actividades y cierre de recintos causado por la pandemia de coronavirus el rodaje de la cinta, se reanudará en septiembre en Reino Unido, es decir, en menos de dos semanas.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020