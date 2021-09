Reducen personal por Covid y retrasan las actas foráneas

NUEVO LAREDO, TAM.- De acuerdo a Sergio González Tijerina, titular del área de Actas Foráneas del Municipio, por motivos de la pandemia por Covid-19, se ha visto una afectación en cuanto al trámite de actas foráneas, ya que en todos los estados se ha visto reducido el personal, para dar atenciones a las solicitudes de actas que llegan a esta dependencia.

“Le recomiendo a la gente que vengan temprano, ya que ahorita hay covid a nivel nacional y todo se me esta atrasando, por ejemplo se ha visto un incremento considerable de gente que está esperando, porque lo que me contestaban en 10 minutos ahora tarda hasta media hora, y lo que manejo por correo electrónico me contestas hasta en 5 o 6 días, y si el acta trae error se retrasa hasta 15 o 20 días más, entonces definitivamente ahorita si es muy tardado el trámite por la pandemia”, precisó González Tijerina.

Abundó en que al estar teniendo retrasos en los trámites, están iniciando con las atenciones, a partir de las 8 de la mañana, esto en caso de que requieran de asesoría respecto a actas de nacimiento, de defunción y matrimonio, en otros estados.

Así mismo González Tijerina precisó que se atiende entre 30 a 40 personas diariamente, principalmente de los estados de Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México, siendo estos ciudadanos foráneos de estas ciudades quienes más solicitan el apoyo.

El módulo se ubica en el Edificio Anexo a Presidencia Municipal segundo piso, y atiende de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, y las fichas se dejan de entregar a las 2 de la tarde en la Secretaría del Ayuntamiento.