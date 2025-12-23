Recuperará Federación proyecto para que agua tratada de NL llegue a Tamaulipas

Será para riego agrícola y así los productores no tendrán afectaciones por cumplimiento de tratado

La presidenta expuso que se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima a agricultores de todo el país, particularmente de los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. [Agencias]

Ciudad de México.- Los productores del norte de Tamaulipas no sufrirán afectaciones durante el cumplimiento del tratado de aguas de México con los Estados Unidos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaun Pardo quien anunció

que el año próximo se recuperará el proyecto para que el agua tratada del estado de Nuevo León llegue a Tamaulipas y se destine al riego agrícola.

Durante su conferencia mañanera de este lunes, la presidenta expuso que se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima a agricultores de todo el país, particularmente de los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas para atender el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

“Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema del adeudo de agua. Todos estuvieron de acuerdo, y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima; prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo”, expresó.

Recordó que existe un proyecto para construir una línea de conducción del agua tratada de Nuevo León a Tamaulipas lo que permitirá fortalecer la disponibilidad de agua para el campo tamaulipeco.

“Estamos recuperando este proyecto para que Tamaulipas pueda tener suficiente agua para riego. Entonces, la idea es iniciarlo el próximo año, de tal manera de que, más allá si hay agua de lluvia o no, este convenio que se firmó hace muchos años se haga realidad y que se pueda hacer la infraestructura que se requiere para Tamaulipas”, mencionó.