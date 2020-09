Reconstruyen dedo a Laura Flores

Mientras circulaba en bicicleta, un automovilista no la vio cuando se echó de reversa y le pasó la llanta encima del pie lo que le provocó fracturas

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la reconstrucción de un dedo del pie resultó Laura Flores, quien tuvo un accidente cuando se transportaba en bicicleta.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram que mientras circulaba en bicicleta, una automovilista despistado no la vio cuando se echó de reversa y le pasó la llanta encima del pie lo que le provocó fracturas.

Flores fue sometida a cirugía para una reconstrucción en la que le colocaron dos clavos en uno de los dedos del pie.

“Accidente en bicicleta, un conductor distraido no me vio, se echó en reversa y su llanta pasó sobre mi pié. Reconstrucción del dedo medio. Esto duele mucho! Gracias por atenderme de inmediato Dr Michael Cohen”, compartió en una publicación.

“Ya quedaron dos clavos instalados de por vida. Bendita ciencia! Gracias de corazón por su cariño, me hacen sentir muy bien y así ya no me duele mi “patita”. Bendiciones!”, añadió en una foto de la radiografía.

Este martes, la actriz compartió una nueva gráfica, ya en casa en compañía de su perra, quien asegura es la mejor enfermera.