Reconocerán a Salman Rushdie por trayectoria en literatura estadounidense

NUEVA YORK.- Salman Rushdie, ciudadano estadounidense desde hace una década, recibirá un honor literario reservado para la élite de los escritores de Estados Unidos: una medalla del Premio Nacional del Libro por su trayectoria.

“Aunque viví aquí durante muchísimos, muchísimos años antes de hacerme ciudadano y tenía una tarjeta de residencia, la ciudadanía de repente me hizo sentir un sentido de pertenencia (a Estados Unidos) más profundo que antes. Y creo que hay algo parecido en este (premio)”, dijo Rushdie, de 79 años, quien nació en Mumbai, entonces Bombay, emigró a Inglaterra en su adolescencia y ahora vive en Nueva York con su esposa, la autora Rachel Eliza Griffiths.

“Recuerdo que alguien me dijo que cuando Ray(mond) Carver recibió algún gran premio estadounidense, se describió a sí mismo como ‘ahí afuera en la literatura ahora’. Y pensé: ‘Quizá yo esté ahí afuera en la literatura estadounidense ahora’”, añadió Rushdie durante una reciente entrevista por Zoom.

Su amiga de muchos años y también autora (e inmigrante india) Kiran Desai entregará a Rushdie su medalla en la ceremonia del Premio Nacional del Libro de este otoño en Manhattan el 18 de noviembre, cuando se otorgarán premios en cinco categorías competitivas. Rushdie es el 39.º ganador del premio por Contribución Distinguida a las Letras Estadounidenses, presentado por la organización sin fines de lucro Fundación Nacional del Libro. Y es apenas el cuarto nacido fuera de Estados Unidos, después del canadiense Saul Bellow, la chilena Isabel Allende y el sueco Art Spiegelman.

La fundación también homenajeará en la ceremonia de noviembre a la pediatra y activista por la alfabetización Perri Klass, ganadora este año del Premio Literario por Servicio Sobresaliente a la Comunidad Literaria Estadounidense. Entre los ganadores anteriores figuran Maya Angelou, Terry Gross y Roxane Gay. Una promotora muy famosa de los libros y la alfabetización, Dolly Parton, recibió la oferta del premio varias veces en años recientes, pero lo rechazó.

“Ella lo rechazó amablemente cada vez, diciendo que no necesitaba el reconocimiento”, dijo la directora ejecutiva de la fundación, Ruth Dickey, a The Associated Press. Parton murió el mes pasado a los 80 años.

Recuerden sus libros

Rushdie, al preguntarle si piensa a menudo en su legado, evocó a su difunto amigo Martin Amis y dijo que le gustaría dejar como herencia un estante lleno de libros con su propio nombre. Rushdie ha publicado más de 20 libros, entre ellos “Hijos de la medianoche”, ganador del Premio Booker y a menudo clasificado entre las mejores novelas contemporáneas. Muchos inevitablemente lo recordarán por la novela de 1988 “Los versos satánicos”, en la que referencias al profeta Mahoma provocaron protestas de musulmanes en todo el mundo y una fetua del ayatolá iraní Ruhollah Khomeini que pedía la muerte del autor.

Rushdie había parecido estar fuera de peligro en años recientes hasta que fue apuñalado repetidamente en el escenario en 2022, durante un festival literario en el oeste del estado de Nueva York. Un jurado estatal declaró culpable al agresor, Hadi Matar, de intento de asesinato. Un jurado federal lo declaró culpable de terrorismo transnacional y de brindar apoyo material a Hezbollah, el grupo militante chií en Líbano. Desde entonces, Rushdie ha publicado unas memorias sobre el ataque, “Cuchillo”, y el libro de relatos “La penúltima hora”.

La única nominación competitiva de Rushdie al Premio Nacional del Libro llegó en 2024, por “Cuchillo”. (“Hijos de la medianoche” y otros libros anteriores se publicaron antes de que Rushdie fuera elegible). “Knife” es la base de un documental de Alex Gibney del mismo nombre sobre el autor, que se estrenará el 17 de septiembre.

“La vasta obra de Salman Rushdie es una celebración del poder de la literatura para moldear narrativas, tender puentes y crear conexiones más allá de fronteras, generaciones e identidades”, señaló Dickey en un comunicado el jueves. “Las novelas y colecciones de relatos de Rushdie se sitúan en paisajes reales e imaginados, y su escritura prospera en su especificidad, ofreciendo a los lectores acceso a historias implacablemente honestas que son cultural, política y geográficamente variadas”.

Su vida se despliega en tres capítulos

El autor se ve a sí mismo como un escritor de ciudad y su vida como una historia en tres partes: Asia del Sur, Londres y Nueva York. La fetua lo obligó a ocultarse durante años e incluso le dio la reputación de ser “recluso”. Pero es el más público y cosmopolita de los escritores, como en casa en las zonas urbanas y en las grandes reuniones, inspirado por el conflicto, la diversidad y la imprevisibilidad de las áreas metropolitanas.

Gran parte de la obra de Rushdie se ha ambientado fuera de Estados Unidos: “Hijos de la medianoche” es una de las novelas definitorias de la India poscolonial, y “Los versos satánicos” transcurre en Londres y la India, entre otros lugares. Pero Rushdie sostiene que ser un escritor “estadounidense” no significa únicamente situar los libros en este país. Se ubica dentro de una larga tradición de escritores inmigrantes, ya sea Bellow o autores más jóvenes como Jhumpa Lahiri y Yiyun Li.

“Fui un escritor inmigrante en Inglaterra, y ahora soy un escritor inmigrante en Estados Unidos”, afirma. “Los escritores estadounidenses vienen de todas partes, ¿no? … Hay una larga lista. Hay escritores vietnamitas y escritores africanos. Y creo que eso ha enriquecido enormemente la literatura estadounidense en mi época”.