Reconocen papás y estudiantes a alcaldesa Carmen Lilia labor en educación

Nuevo Laredo, Tam.- Padres de familia y alumnos de excelencia expresaron su respaldo y reconocimiento a la política educativa impulsada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, al señalar que la entrega de tablets consolida una estrategia de gobierno que prioriza la educación, premia el mérito académico y transforma el apoyo escolar en una acción permanente de justicia social en Nuevo Laredo y Tamaulipas.

Esta iniciativa, impulsada desde el Gobierno Municipal, reconoce el esfuerzo diario de estudiantes que, a pesar de las adversidades, destacan por su disciplina, dedicación y compromiso con sus estudios, brindándoles herramientas tecnológicas que les permitan continuar su formación académica en mejores condiciones.

“Cuando apoyamos a nuestros estudiantes de excelencia, estamos apostando al futuro de Nuevo Laredo y de Tamaulipas. Queremos que sigan soñando en grande, que cuenten con las herramientas necesarias para alcanzar sus metas y convertirse en los profesionistas que transformarán nuestra sociedad”, expresó Carmen Lilia Canturosas.

Padres de familia y comunidad educativa destacaron que este programa no solo reconoce el mérito académico, sino que también funciona como un incentivo que motiva a las y los alumnos a seguir esforzándose cada día.

Luis Calderón, padre de familia, señaló que la entrega de tablets representa un respaldo real para quienes no cuentan con los recursos suficientes para adquirir este tipo de herramientas, y que hoy ven fortalecidas sus posibilidades de aprendizaje.

“Esto creo que esto es muy importante para darles más incentivos para que puedan seguir echándole ganas y seguir este esforzándose cada día para lograr sus objetivos, pues agradecerle de antemano a nombre del de la gente a nuestra presidenta municipal por estos apoyos que brinda hacia los alumnos para darles este ese iniciativa de de seguir superándose cada día de la tableta”, destacó el padre.

La directora de la Escuela Secundaria General No.2, Karla Aguilar Rejón agregó que este apoyo representa una motivación importante para continuar dando lo mejor de sí en la escuela y seguir superándose.

“A través del programa de excelencia digital, y realmente pues es una motivación muy grande que ellos les proporciona para seguir creciendo y preparándose para el día de mañana ser grandes profesionista, este es un mensaje de agradecimiento principalmente y este y agradecerle profundamente el apoyo que siempre proporcionado a la educación, en este caso, también en nuestra escuela”.

Los propios estudiantes beneficiados manifestaron su agradecimiento, señalando que las tablets serán utilizadas para realizar tareas, estudiar, investigar y apoyar a otros compañeros cuando sea necesario.

Los alumnos Ángel Rojas y Katherine Castro manifiestan que este apoyo reduce brechas educativas y consolida a Nuevo Laredo como referente estatal en políticas públicas a favor de la niñez y la juventud.

“Estas tablets ayudarán a varios estudiantes que no tienen los suficientes recursos para comprar tabletas. Muchas gracias por las tablets que vamos a usar muchísimo”, dijo el alumno.

“Yo lo utilizo para hacer tareas a veces para poder ver la voz para mí necesidades y también para ver si necesita otra persona que la que le ayude con algo investigar algo que muchas gracias por esta tableta”, destacó la jovencita.