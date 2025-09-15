Reconoce IP trabajo de Carmen Lilia Canturosas en su Primer Informe de Gobierno

Diversos sectores de la ciudad destacaron los avances en infraestructura, desarrollo económico y obra pública

Nuevo Laredo, Tam.- Diversos sectores de la ciudad destacaron los avances en infraestructura, desarrollo económico y obra pública presentados durante el Primer Informe de la segunda administración de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Francisco Mejía Barrientos, presidente del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, consideró que la administración municipal ha dado resultados tangibles en materia de vialidades, infraestructura y equipamiento de la ciudad.

“El trabajo que ha realizado nuestra presidenta municipal es muy bueno, lo vemos en la generación de empleos, en la transformación de espacios como la región del Laguito, antes un problema de salud pública y ahora un atractivo turístico; y también en la mejora de vialidades como el Mex II y varias avenidas que hoy tienen mejor visibilidad”, expresó.

Por su parte, el empresario Guillermo Fernández de Jáuregui resaltó la importancia de las obras de infraestructura para atraer nuevas inversiones.

“Todo lo que está haciendo el Gobierno Municipal son grandes proyectos para darle capacidad de atención a las inversiones. Actualmente hay naves industriales disponibles que nos permitirán crecer de manera importante el próximo año”, señaló.

Agregó que existe coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico en la promoción internacional de la ciudad: “Vamos muy bien, acabamos de participar en una misión en China y con una delegación taiwanesa; creemos que tendremos muy buena posición para traer inversiones a la ciudad”.

En tanto, el cónsul de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza Sánchez, subrayó la relevancia de dar continuidad a proyectos municipales mediante la reelección, lo que permite ejecutar planes a largo plazo.

“En Nuevo Laredo es evidente el trabajo en colectores y drenaje, obras que generalmente no se ven pero son fundamentales para el desarrollo de la ciudad”, afirmó.

El diplomático también recordó que Canturosas Villarreal mantenía relación con el mayor de Laredo, Texas Víctor Treviño desde antes de ser alcaldesa, como en el programa de vacunación transfronteriza.

“Cualquier persona que no vive en Nuevo Laredo se da cuenta de cómo ha evolucionado la ciudad. Hay obra pública, y Carmen Lilia es una persona con enorme popularidad, resultado del buen trabajo que ha hecho en este año y en su gestión anterior”, añadió.