Recomiendan a Tua Tagovailoa retirarse tras sufrir conmoción cerebral

CIUDAD DE MÉXICO.- En el inicio de la Semana 4 de la NFL, el quarterback de los Miami Dolphins Tua Tagovailoa, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo conmocionó y que hoy está descartado del equipo para estar en el siguiente partido ante los New York Jets en la Semana 5.

De acuerdo a Bennet Omalu, neuropatólogo que tiene una gran relevancia en la NFL, aconsejó a Tagovailoa retirarse del futbol americano debido al ataque nervioso que sufrió por el choque durante el juego contra los Cincinnati Bengals.

“Mi consejo para él es, mira, es tiempo. Has sufrido daño cerebral permanente y severo. Él sufrió un ataque. Si amas tu vida, tu familia, es tiempo de hacerte a un lado. Busca algo más que hacer”, declaró en entrevista con TMZ.

Tua Tagovailoa lleva dos conmociones cerebrales continuas. La primera ocurrió contra los Buffalo Bills en la semana 3 y cuatro días después ante los Bengals. “Debe parar. En ocasiones el dinero no es más valioso que la vida humana. 20 millones de dólares no valen más que tu cerebro”, agregó el especialista.