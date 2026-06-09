Recibe Trump abucheos durante Finales de la NBA

El Presidente Donald Trump asistió al tercer juego de las Finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antopnio en el Madison Square Garden, el lunes 8 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El Presidente Donald Trump asistió al tercer juego de las Finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antopnio en el Madison Square Garden, el lunes 8 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

NUEVA YORK.- Donald Trump fue abucheado ruidosamente por los aficionados dentro del Madison Square Garden cuando fue mostrado en las pantallas de video durante el himno nacional antes del tercer juego de las Finales de la NBA la noche del lunes.

Trump fue mostrado durante varios segundos haciendo un saludo militar. Los abucheos terminaron cuando la bandera de Estados Unidos apareció después de él en las pantallas, y los aficionados vitorearon cuando se mostró a los jugadores de los Knicks de Nueva York. Las menciones de los Spurs de San Antonio también provocaron fuertes abucheos.

Trump está viendo el partido desde el palco del propietario de los Knicks, James Dolan, junto con su nieta Kai, el asesor personal Boris Epshteyn y los secretarios del gabinete Lee Zeldin, Sean Duffy y Doug Burgum. Es el primer presidente en funciones en asistir a un partido de las Finales de la NBA.

El helicóptero Marine One de Trump voló desde su casa en Nueva Jersey y aterrizó cerca de Wall Street antes de que su caravana avanzara por Manhattan hasta la arena aproximadamente una hora antes del salto inicial. Se encontró con un puñado de personas haciendo gestos groseros y, fuera del área, un grupo sostuvo carteles que decían “Trump must go” .

Poco después, se instaló en el palco de Dolan.

Durante la tarde antes de la llegada de Trump , el Departamento de Policía de Nueva York y el Servicio Secreto de Estados Unidos establecieron un amplio perímetro de seguridad alrededor del Madison Square Garden. Los aficionados hicieron fila para entrar a la arena más de cuatro horas antes del salto inicial , en una escena que se parecía más a la víspera de Año Nuevo en Times Square que a la previa habitual de un partido de baloncesto .

Se les exigió mostrar un boleto o pase para superar varios puntos de control, además de pasar por un magnetómetro al estilo de la TSA. Personal del Servicio Secreto y policías estaban apostados en cada esquina y en gran número. Los viajeros diarios, los turistas que visitaban Manhattan y los aficionados quedaron desconcertados en distintos momentos mientras intentaban maniobrar entre la seguridad.

Neoyorquinos obligados a ajustarse

Después de viajar desde su nuevo hogar en Florida para el partido, el aficionado de los Knicks Greg Weldon dijo que el principal inconveniente hasta ahora ha sido la falta de información.

“Hemos preguntado a tantos policías, servicio secreto, tipos con ametralladoras, qué hacer, adónde debemos ir”, dijo. “Nadie sabe”.

El entrenador de los Knicks Mike Brown y su homólogo de los Spurs Mitch Johnson restaron importancia a cualquier idea de sentirse inconvenientes por los cierres y la seguridad reforzada debido a Trump.

“Están pasando muchas cosas, y yo preferiría mucho más ser parte de ello que no”, dijo Johnson.

Con la seguridad reforzada , se canceló una fiesta para ver el partido en el exterior y a los poseedores de entradas no se les permitió llevar bolsas dentro del Garden . Los aficionados se habían reunido cerca de la arena para ver los partidos durante esta postemporada, en la que los Knicks han ganado 13 encuentros seguidos para llegar a la final por primera vez desde 1999 y quedar a dos victorias de su primer título de la NBA desde 1973.

“Esperamos con ganas volver a organizar fiestas para el Juego 4 ”, declaró la comisionada de Policía Jessica Tisch en una conferencia de prensa el lunes. “Pero creo que los neoyorquinos están acostumbrados a que los presidentes vengan a la ciudad, y entienden que eso generalmente significa el cierre de áreas, y eso es lo que van a ver esta noche en el Garden”.

Incidentes aumentan la atención sobre la seguridad de Trump

Este es el más reciente gran evento deportivo al que Trump ha asistido durante su tiempo como presidente, y las medidas de seguridad han generado grandes inconvenientes para los aficionados.

Miles de aficionados se perdieron el inicio de la final de individuales masculinos del Abierto de Estados Unidos del año pasado entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner debido a largas filas de seguridad. Aunque la Asociación de Tenis de Estados Unidos retrasó el inicio del partido media hora, muchos aficionados aun así no pudieron entrar porque las medidas adicionales implicaban que debían pasar por controles no solo al llegar al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, sino otra vez frente a las escalinatas de acceso al Arthur Ashe Stadium, donde Trump observó desde un palco.

Funcionarios federales de las fuerzas del orden han estado reexaminando la seguridad de Trump a la luz de tres incidentes en los últimos dos años: un tiroteo en un mitin de 2024 en Butler, Pensilvania; el hallazgo de un hombre armado con un rifle mientras Trump jugaba golf en West Palm Beach, Florida, más tarde ese año; y el reciente tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

“Genial, supongo. Igual podemos salir ahí y jugar (sin importar) quién esté aquí y quién no”, dijo el pívot de los Knicks Mitchell Robinson al preguntarle el domingo qué opinaba de que Trump asistiera.

El alcalde Zohran Mamdani y otros dignatarios también estuvieron en el partido.

Ya era bastante difícil para los aficionados de los Knicks entrar al Madison Square Garden debido a los astronómicos precios de las entradas. El precio mínimo para conseguir un boleto es más alto que el costo promedio del alquiler mensual en Nueva York, al dispararse por encima de los 5 .000 dólares. Los mejores asientos cuestan decenas de miles de dólares. Mamdani dijo que compró su entrada, que según dijo era de solo lugar de pie, por alrededor de 1.000 dólares directamente al Madison Square Garden.

La dificultad de ver el partido en persona ha llevado a los aficionados a abarrotar bares, calles y fiestas para ver el juego por toda la ciudad. La fiesta para ver el partido cerca del Garden se ha convertido en un gran evento durante toda la postemporada, pero con Trump asistiendo, ese evento se trasladó unas cuantas manzanas más lejos, fuera del perímetro de seguridad, en Bryant Park.

“Improvisamos”, manifestó el escolta de los Knicks Jose Alvarado, oriundo de Nueva York. “Somos neoyorquinos. Vamos a encontrar la manera de ver un partido, y eso es lo que estamos haciendo”.