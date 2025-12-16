Recibe SOP validación técnica federal para ampliar el Puente III

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México informó al Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y de su titular, Pedro Cepeda Anaya, la determinación de procedencia técnica del Proyecto Ejecutivo para la ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III, del lado mexicano, una obra estratégica para la conectividad y el comercio internacional.

Mediante oficio emitido por la Dirección General de Desarrollo Carretero, la SICT notificó que el proyecto cumple con los criterios técnicos, normativos y de ingeniería requeridos, lo que permite avanzar hacia las siguientes etapas administrativas y operativas de este cruce fronterizo de alta relevancia para el país.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, señaló que esta determinación confirma el trabajo de planeación y coordinación institucional realizado para el desarrollo de infraestructura estratégica, con apego a la normatividad vigente y visión de largo plazo.

La ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III permitirá incrementar la capacidad operativa para el tránsito de carga, mejorar los tiempos de cruce y fortalecer la infraestructura aduanera en una de las fronteras más dinámicas del comercio exterior de México, resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno de Tamaulipas.