Recibe Rusia a canciller cubano y reafirma apoyo ante crisis energética

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (izquierda), y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, entran a un salón durante una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (Hector Retamal/Pool Foto vía AP)

MOSCÚ.- Altos funcionarios rusos recibieron el miércoles al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en Moscú, mientras la isla enfrenta apagones y una grave escasez de combustible agravada por un embargo petrolero de Estados Unidos.

Rodríguez sostuvo conversaciones con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y después con el presidente Vladímir Putin.

Lavrov instó a Washington a abstenerse de bloquear Cuba, que ha tenido dificultades para importar petróleo para sus centrales eléctricas y refinerías después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que venda petróleo a La Habana.

“Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, pedimos a Estados Unidos que muestre sentido común, adoptar un enfoque responsable y se abstenga de llevar a cabo sus planes de bloqueo marítimo”, comentó Lavrov durante las conversaciones con Rodríguez.

Además, prometió que Moscú “seguirá apoyando a Cuba y a su pueblo en la protección de la soberanía y la seguridad del país”.

Respecto a las restricciones, Putin señaló a Rodríguez que “usted sabe cómo nos sentimos al respecto. No aceptamos nada de ese tipo”.

“Siempre hemos estado del lado de Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a trazar su propio camino de desarrollo, y siempre hemos apoyado al pueblo cubano”, manifestó Putin.

Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló más temprano el miércoles que “Rusia, como muchos otros países, se ha pronunciado sistemáticamente en contra el bloqueo a la isla”.

“Tenemos nuestras relaciones con Cuba y valoramos mucho estas relaciones”, dijo Peskov a reporteros. “Y tenemos la intención de seguir desarrollándolas por supuesto, en tiempos difíciles, brindando la asistencia adecuada a nuestros amigos”.

Al preguntarle si el envío de combustible a Cuba podría entorpecer el reciente acercamiento entre Moscú y Washington, Peskov respondió que “no creemos que estos asuntos estén relacionados”.

Putin ha elogiado los esfuerzos de Trump para mediar para el final de la guerra en Ucrania, y el Kremlin y la Casa Blanca han discutido formas de reactivar sus lazos económicos.

Venezuela, uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba, dejó de vender crudo a la isla en enero, después de que Estados Unidos capturó al entonces presidente, Nicolás Maduro, en una incursión militar y lo llevó a Nueva York, donde se le acusa de narcotráfico.

México también suspendió los embarques de crudo en enero, después de que Trump lanzó su amenaza arancelaria.

El medio ruso Izvestia reportó la semana pasada, citando a la embajada del país en La Habana, que Moscú se estaba preparando para enviar un cargamento humanitario de combustible a la capital cubana en un futuro cercano. El lunes, el embajador ruso en Cuba, Viktor Koronelli, indicó que Moscú estaba revisando los pormenores para organizar la asistencia a Cuba, pero no ofreció más detalles.

Las escasez de combustible en Cuba ya ha obligado a las agencias turísticas rusas a dejar de vender paquetes de viajes a la isla, después de que el gobierno cubano dijo que no podría proporcionar combustible a los aviones que aterricen allí.