Recibe rector de la UAT reconocimiento de la Federación Mexicana de Judo

Ciudad Victoria, Tam.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, fue distinguido con el grado honorífico Sho Dan de la Federación Mexicana de Judo. Este reconocimiento destaca su trayectoria en la práctica del judo y su apoyo constante a esta disciplina tanto en el estado como a nivel nacional.

La entrega de esta distinción estuvo a cargo del Shihan Juan Gerardo Guerrero Ortiz, director de Grados y de Kata de la Federación Mexicana de Judo, en el marco de la eliminatoria de judo en su etapa “Estatal CONADE 2026” desarrollada en el Gimnasio Universitario del Campus Victoria, con la presencia de la secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Casas González.

En su mensaje, Dámaso Anaya agradeció a los representantes nacionales y estatales de Judo por esta distinción.

Asimismo, exhortó a los atletas que participan en el Torneo Estatal de Judo, a seguir engrandeciendo este deporte y preservar los valores y el espíritu de competencia de esta disciplina.

De igual forma agradeció la presencia de la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas y aseveró que con el apoyo del gobernador Américo Villarreal, continuarán abriendo espacios para la práctica del deporte, fomentando en niños y jóvenes actividades sanas que contribuyan a su desarrollo integral.

En el evento se contó con la presencia de la sensei Cecilia Martínez Aguilera, presidenta de la Asociación Tamaulipeca de Judo; así como del director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Alejandro Virués Lozano, entre otras autoridades