Recibe Américo Villarreal Anaya respaldo contundente en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Al grito unísono de “Es un honor estar con el doctor”, cientos de simpatizantes en Polyforum de Nuevo Laredo, mostraron este domingo su apoyo a Américo Villarreal Anaya, precandidato de Morena a la gubernatura en Tamaulipas.

En el evento, que también formó parte de la Toma de protesta de los comités de defensa de la 4T, Villarreal Anaya agradeció el apoyo durante las encuestas que lo colocaron en el primer lugar para encabezar la propuesta.

‘Asumo esta gran responsabilidad y este gran reto para mejorar las condiciones de nuestro Estado. Este no es un proyecto personal, es un proyecto de ustedes porque queremos los mismos beneficios a nuestra sociedad’.

‘Estoy aquí viéndolos a los ojos para decirles que me conozcan, que me escuchen y que sepan que estoy cien por ciento comprometido en este cometido que me han dado’ , dijo Villarreal Anaya, durante su discurso ante cientos de simpatizantes.

Acompañado de su esposa, María de la Luz Santiago de Villarreal, el precandidato de Morena invitó a la ciudadanía a compartir el mismo compromiso de querer un mejor Nuevo Laredo y un mejor Tamaulipas.

“Los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, deben de ser las virtudes para marcar un buen futuro en nuestra población”, enfatizó.

Por su parte, el Secretario de Comunicación y propaganda del CEN de Morena, Diego Hernández Gutiérrez respaldó el apoyo hacia Villarreal Anaya y exhortó a los simpatizantes a unir fuerzas en las próximas elecciones.

“Es momento de unidad, de cerrar filas en torno al proyecto de transformación del único precandidato de Morena en el Estado. Quien no se sume en estos momentos va a estar traicionando a las y los militantes de Morena en Tamaulipas”, expresó.

De la misma forma Xitlali Hernández Mora, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, dijo que todos los militantes tienen la obligación y compromiso de tener armonía durante la precampaña.

“Conozco a Américo, me consta que es un compañero serio, honesto y comprometido con el proyecto de la 4T. Es la persona ideal para encabezar esta gran batalla de acabar con la vieja manera de gobernar dándole la espalda a la gente”, puntualizó.

Para concluír en evento el precandidato tomó protesta de los comités de defensa de la 4T.

También asistieron Lucio Ernesto Palacios Cordero, Delegado del CEN de Morena en Tamaulipas; José Ramón Gómez Leal, Coordinador de las estructuras de promoción y defensa del voto; el Diputado Erasmo González Robledo, Adriana Lozano Rodríguez, Diputada Federal ; Olga Juliana Elizondo Guerra, Diputada Federal; Claudia Alejandra Hernández Saenz , Diputada Federal; Gabriela Regalado Fuentes, Diputada Local, entre otras personalidades.