Recibe Alejandro Encinas a familiares de Heydi Mariana

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de Heydi Mariana, la niña de tan solo 4 años que fue asesinada por militares el pasado 31 de agosto en pleno centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron recibidos esta mañana por Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

La reunión privada a la que asistieron la madre de Heydi Aracely Pérez Rodríguez, su tío, sus abogados y el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez se realizó a las 11 de la mañana en el edificio de Morelia # 8 donde se ubica la Dirección General de Estrategia para la Atención de Derechos Humanos.

Tras una hora de audiencia la comitiva salió del lugar y fue abordada por los representantes de los medios de comunicación para conocer los pormenores de este encuentro.

La madre de Heydi Mariana, Cristina Araceli Pérez Rodríguez dijo “Me siento bien atendida con el recibimiento del Secretario Encinas, pero igual no voy a estar tranquila hasta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, me reciba para que me escuche y comprenda mi dolor”.

Por su parte del Abogado de la familia José Roberto Puente refirió que “la reunión con el subsecretario Encinas nos abre una luz de esperanza, ya que al conocer de viva voz de los actores, la versión real de los hechos, coincidimos en que se necesita que la carpeta de investigación salga de la fiscalía de justicia de Tamaulipas, esto por la presión que ejerce el ejército mexicano a través del general encargado de la guarnición militar de la plaza, quien a toda costa, busca entorpecer la investigación para deslindar de responsabilidad a sus militares”

La audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador fue solicitada mediante oficio el pasado 8 de septiembre y a decir del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Raymundo Ramos, se está investigando aunque muy distante de la realidad.

“Hemos expuesto ante el subsecretario lo que tenemos nosotros en la carpeta de investigación del homicidio de Heydi Mariana Pérez Rodríguez, esto con la finalidad de que se la haga llegar al Presidente López Obrador e insistir en dos cosas, una la necesidad de que el Presidente escuche a Cristina para que conozca su reclamo de justicia y la segunda que la información real es que en el lugar donde falleció Heydi Mariana solo hay presencia militar y no hay evidencia de que haya enfrentamiento con civiles armados”, puntualizó Raymundo Ramos.

Aunque el proceso para la resolución final llevará tiempo, los familiares esperan que verdaderamente se haga justicia y se castigue a los militares responsables de este asesinato para que la niña Heydi Mariana, quien el pasado 25 de septiembre hubiera cumplidos sus primeros 5 años de vida, pueda descansar en paz.