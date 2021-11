Rechazan militantes priístas alianza con el PAN

Viviano Vázquez Macías, actual Regidor del Gobierno Municipal, la ex candidata a la Presidencia Municipal Cristabell Zamora Cabrera, y Nereo Peña Garza, delegado del CEN del PRI en Tamaulipas. [Iván Zertuche / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- En conferencia de prensa, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañados y apoyados por el Delegado del CEN en Tamaulipas, Nereo Peña Garza, dejaron ver su desacuerdo y firmeza en no tener una alianza a nivel estatal, con el Partido Acción Nacional (PAN), esto para el proceso electoral en puerta para elegir al Gobernador del Estado.

Durante la conferencia de prensa, Viviano Vázquez Macías, actual Regidor del Gobierno Municipal, así como la Excandidata a la Presidencia Municipal Cristabell Zamora Cabrera, y el propio Nereo Garza, argumentan que el desacuerdo en principio es por las ideologías e intereses del PAN, además que durante las a elecciones pasadas del 6 de junio este partido atacó a los priistas, además de que no aceptan esta alianza por dignidad y lealtad de no ir de la mano de su verdugo.

“Quiero dejar en claro que los Priistas que estamos aquí, no estamos de acuerdo con una alianza, que por ahí quieren hacer con un partido (PAN), que es totalmente antagónico a nosotros al Revolucionario Institucional, y cómo podríamos pensar en una alianza con ese partido cuando su propio Presidente Nacional ha declarado que no tienen ninguna opción de ganar las elecciones, entonces por ello, nos negamos rotundamente a nivel local y estatal a esta alianza”, precisó Viviano Vazquez.

Por su parte Cristabell Zamora Cabrera, quien viene de participar en el proceso electoral del 6 de junio, se dijo aún más renuente a aceptar dicha alianza, principalmente por sus convicciones priistas, y por la diferencia de ideologías de los partidos, esto sumado a problemas personales que dijo tuvo durante las elecciones donde se amenazó a su familia e incluso a su hermano por parte del Acción Nacional.

“Como priista libre y como militante activa del PRI, yo pienso que si el Comité Nacional quiere o acuerda como siempre de manera cupular, de manera absurda una alianza con un partido que está prácticamente derrotado como es Acción Nacional, pues bueno que vengan ellos y saquen la elección, porque realmente los priistas verdaderos y libres, no estamos de acuerdo con una alianza con el PAN, y no estamos de acuerdo porque los gobiernos de Acción Nacional son reprobados y nefastos porque no saben gobernar”, precisó Cristabell Zamora.

Durante la conferencia, la ex candidata a la presidencia municipal Cristabell Zamora, presentó documentación donde se ha presentado una denuncia misma que se realizó el 9 de septiembre, ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Consejo Político Nacional del PRI, esto precisamente por las amenazas contra el hermano de la ex candidata, sus sobrinos y de la propia candidata, así como del Delegado Estatal del PRI.