Rechaza sindicato de peloteros propuesta de tope salarial

Foto del 11 de marzo del 2022, el abogado Bruce Meyer, el director ejecutivo interino de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, habla en conferencia de prensa en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

Foto del 11 de marzo del 2022, el abogado Bruce Meyer, el director ejecutivo interino de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, habla en conferencia de prensa en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

NUEVA YORK.- El jefe del sindicato de jugadores de beisbol insistió en que su organización combatirá la propuesta de la gerencia de imponer un tope salarial el tiempo que sea necesario, mientras avanzan las negociaciones bajo la amenaza de un cierre patronal que podría llegar a cancelar partidos la próxima temporada.

Las Grandes Ligas propusieron un tope salarial la semana pasada y el organismo parece dispuesto a iniciar un cierre patronal después de que el actual convenio laboral expire el 1 de diciembre.

“El sindicato nunca ha sido quebrado y nunca lo será”, afirmó el lunes el director ejecutivo interino Bruce Meyer durante una sesión en línea de preguntas y respuestas con periodistas. “Nuestros jugadores tienen lo que tienen, incluido ser el único deporte que no tiene esta restricción definitiva, el tope salarial, porque nuestros jugadores siempre han sido los más unidos y eso va a continuar”.

El béisbol ha tenido nueve paros laborales desde 1972; el último fue un cierre patronal de 99 días que retrasó ligeramente la temporada 2022. No se han perdido juegos de temporada regular desde una huelga de 7 meses y medio en 1994-95, la última vez que MLB propuso un tope.

La NFL tiene tope desde 1994, la NBA desde 1984-85 y la NHL desde 2005-06.

“Los sindicatos de los otros deportes no aceptaron sistemas de tope salarial porque pensaran que era algo bueno para los jugadores. Eso no fue lo que pasó”, sostuvo Meyer. “De una forma u otra, no pudieron pelear como lo ha hecho nuestro sindicato y no estoy criticando a nadie, es simplemente un hecho. Nuestro sindicato siempre ha sido el más sólido, y por eso nuestro sindicato tiene el mejor sistema”.

No se ha programado la próxima sesión de negociación. El sindicato propuso la semana pasada ampliar la agencia libre y los derechos de arbitraje salarial, además de casi duplicar el salario mínimo de las Grandes Ligas y aumentar el reparto de ingresos.

La propuesta del jueves pasado de la MLB limitaría el gasto de los equipos en 2027 a 245,3 millones de dólares, usando cifras de nómina para el impuesto de lujo que incluyen 20,1 millones de dólares en prestaciones y el fondo de bonificaciones previo al arbitraje. También establecería un piso de nómina de 171,2 millones de dólares, obligando a algunos equipos a gastar más. Los Dodgers de Los Ángeles tuvieron una nómina de 415,2 millones de dólares el día inaugural de este año, alrededor de 170 millones por encima del tope propuesto.

“Nuestra propuesta de tope y piso salarial atiende las preocupaciones de nuestros aficionados al nivelar el terreno de juego, al tiempo que comparte los ingresos del béisbol con los jugadores 50/50 como las otras ligas”, señaló el portavoz de MLB, Glen Caplin, en un comunicado. “Bajo nuestra propuesta, los jugadores de Grandes Ligas recibirán más compensación en el primer año del sistema que en 2026”.

Los Ángeles pulverizó el récord de gasto de MLB con un total combinado de 515 millones de dólares en nómina e impuesto de lujo el año pasado, camino a su segundo título consecutivo de la Serie Mundial. El total de Los Ángeles fue siete veces la nómina de 68,7 millones de dólares de Miami, el equipo que menos gastó, y superó la suma de las nóminas de los seis clubes con menor gasto combinados.

Meyer comparó un tope con “Gran Hermano” diciéndole a un equipo que no puede firmar a un jugador que quiere.

“En un momento de popularidad, crecimiento e interés en explosión, el objetivo de los dueños es más dinero en los bolsillos de los dueños”, expresó. “No los culpen por eso, pero eso es lo que es. Ya sea más ganancias porque están conteniendo los costos laborales o aumentando el valor de sus franquicias”.

Meyer desestimó la afirmación de la MLB de que la disparidad de nóminas hace que los aficionados de los equipos que gastan menos pierdan la esperanza. Ningún equipo de mercado pequeño ha ganado la Serie Mundial desde los Reales de Kansas City del 2015.

“No aceptamos la premisa de que haya alguna crisis existencial en marcha”, indicó. “La gente todavía hace fila para comprar estos equipos, para entrar ya sea como inversionista minoritario o de otra manera, y eso es porque el deporte está extremadamente saludable”.

Señaló que los equipos con nóminas más bajas sí llegan a los playoffs y que Cincinnati entró el año pasado mientras que los Mets no. Seis equipos de postemporada tuvieron nóminas por encima de 200 millones de dólares el año pasado, y las Grandes Ligas enfatizaron que los equipos de alto gasto suelen dominar las rondas finales.

“No queremos que se les quite dinero a los equipos que quieren gastarlo para dárselo a equipos que no quieren gastar”, manifestó Meyer. “Queremos incentivar a más San Diegos. San Diego es un equipo de mercado pequeño que salió, decidió competir, firmó a muchos jugadores y le dio un giro a su franquicia”.

La propuesta de MLB pide una división 50-50 con los jugadores de ingresos definidos, incluidos los destinados a bonos de firma para jugadores provenientes de preparatoria y universidad, y para amateurs internacionales que acuerdan contratos iniciales.

“Ni siquiera es un 50% real. Están quitando miles de millones de dólares de la parte superior antes de proponer siquiera compartir algo de eso”, dijo Meyer. “La parte de los jugadores bajo su propuesta bajaría. La parte de los jugadores para esta temporada, 2026, se proyecta muy por encima del 50%. … Si la propuesta de MLB hubiera estado vigente en 2026, los jugadores, estimamos, perderían más de medio billón de dólares”.

Criticó a MLB por la forma en que definió ingresos y gasto.

“Su propuesta, por supuesto, excluye cosas como las cuotas de expansión, los valores de las franquicias, el lugar donde ganan más dinero”, afirmó. “Su propuesta deduce miles de millones de dólares en gastos… así que ni siquiera es un 50% real”.

Los contratos de los jugadores este año, usando valores promedio anuales e incluyendo prestaciones y el fondo de bonificaciones previo al arbitraje, suman 6,14 mil millones de dólares, según las cifras de MLB del día inaugural. Los valores asignados de los bonos de firma en el draft amateur de este año ascienden a unos 359 millones de dólares y los fondos de bonos de firma internacionales a 208 millones de dólares.