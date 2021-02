Reaparecerá Trump en foro conservador el 28 de febrero

Se espera que el ex Mandatario use su discurso para hablar sobre el futuro del Partido Republicano y del movimiento conservador, así como para criticar las acciones de Joe Biden

El ex Mandatario está descansando en su su club privado Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. [AP]

El ex Mandatario está descansando en su su club privado Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. [AP]

FLORIDA.- El ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará la próxima semana su primera aparición pública tras dejar la Casa Blanca en un foro conservador en Florida.

Trump intervendrá el domingo 28 de febrero en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), confirmó Ian Walters, vocero del grupo.

Se espera que el ex Mandatario use su discurso para hablar sobre el futuro del Partido Republicano y del movimiento conservador, así como para criticar las acciones del Presidente Joe Biden en migración, según dijo a la AP una persona con conocimiento del plan. Pidió el anonimato al no estar autorizada para discutir el tema en público.

CPAC se realizará este año en Orlando, Florida, y tendrá como participantes a figuras de la Administración Trump y a otros políticos, incluyendo al ex Secretario de Estado Mike Pompeo, al Gobernador de Florida Ron DeSantis y al de Dakota del Sur Kristi Noem.

Desde que dejó la Presidencia Trump ha mantenido un perfil bajo. Sin su cuenta de Twitter, el ex Mandatario está descansando en su club privado Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Esta semana concedió su primera entrevista tras dejar el cargo a Fox News con motivo del fallecimiento del comentarista conservador Rush Limbaugh.

Trump tiene un largo historial con CPAC, que jugó un rol fundamental en su surgimiento como figura política.