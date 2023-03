Reanudará INE labores hasta el próximo martes

Nuevo Laredo, Tam. – Manuel Moncada Fuentes, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer que el próximo lunes 20 de marzo, el módulo para el trámite de credenciales de elector estará cerrado en su totalidad, ya que ese día será de asueto, por un aniversario más del natalicio de Benito Juárez, reactivando las operaciones en general el próximo martes 21.

“Para informar a la ciudadanía que como en la mayoría de los trabajos formales de este país, y en cumplimiento de la ley laboral de la materia, el lunes 20 de marzo será inhábil, está legislado como tal. En consecuencia, ya se remitió el aviso, y se colocaron carteles para informar al ciudadano que no abrirá el módulo para dar servicio de trámite de credencial o de entrega de credencial. Las actividades se suspenderán sábado, domingo y lunes, y se reactivarán para el martes. Así mismo quienes tenían cita el lunes, se les respetará para el martes 21”, señaló Moncada Fuentes.

Dijo que precisamente después de las elecciones extraordinarias, los días lunes y viernes, son días que se tiene una afluencia muy fuerte de ciudadanos que buscan ya sea tramitar su credencial de elector o recogerla.

Tanto es así que, en el horario de 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde, se llegan a formar largas filas para realizar trámites de credencial.

“También hacemos un llamado porque tenemos casi 6 mil ciudadanos con credencial 21 vencida, que hasta el momento no la han renovado. No la renovaron en el (año) 22 y tampoco en este primer trimestre del (año) 23. Es muy importante que revisen su credencial y si dice del 11 al 21 ya no va a ser útil y hay que cambiarla. También tenemos más 9 mil personas con credencial 22 que también está vencida, y es lo mismo, se les invita a renovar este importante documento”, concluyó.