Realizan dos de las tres ejecuciones programadas para el mismo día en EU

La última vez que se realizaron tres ejecuciones el mismo día fue el 7 de enero de 2010

ARCHIVO - Esta foto de archivo del 9 de octubre de 2014 muestra la camilla en la cámara de ejecución de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester, Oklahoma. (Foto AP/Sue Ogrocki, Archivo)

ARCHIVO - Esta foto de archivo del 9 de octubre de 2014 muestra la camilla en la cámara de ejecución de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester, Oklahoma. (Foto AP/Sue Ogrocki, Archivo)

Tennessee ejecutó el jueves a un hombre por el asesinato de una camarera de motel cometido en 1985; se trató de la segunda de tres ejecuciones programadas para ese mismo día en Estados Unidos.

Horas antes, Oklahoma ejecutó a un hombre por asesinar a su novia en 2003. En la última inyección letal del día, un hombre de Alabama será ejecutado tras retirar todas sus apelaciones por matar a una niña de 5 años a cuya madre pagó para abusar sexualmente de la menor.

Once estados llevaron a cabo ejecuciones en 2025 en Estados Unidos. Si se concretan las muertes en Tennessee y Alabama, seis estados habrán realizado ejecuciones en 2026.

La última vez que se realizaron tres ejecuciones el mismo día fue el 7 de enero de 2010, cuando Luisiana, Ohio y Texas ejecutaron a reclusos. En 2018 se programaron tres ejecuciones para el mismo día, pero sólo una se llevó a cabo luego que a un hombre de Texas se le concediera una suspensión y de que autoridades penitenciarias en Alabama tuvieran problemas con la vía intravenosa.

Florida ejecutó a dos hombres el mismo día en julio y ha dado muerte a 31 presos desde el inicio de 2025.

Preso de Oklahoma lamentó haber matado a su novia en 2003

Carlos Cuesta Rodriguez, de 70 años, murió por inyección letal el jueves a las 10:13 de la mañana hora central, en la penitenciaría estatal en la zona rural de McAlester.

Fue la tercera persona ejecutada este año en Oklahoma y la 20ma bajo el gobernador republicano Kevin Stitt, quien dejará el cargo en enero tras ocho años.

Condenado por disparar mortalmente a su novia en su casa de Oklahoma City en 2003, Cuesta Rodriguez había dicho que lamentaba haber matado a Olimpia Fisher y no pidió clemencia ante una junta.

Fisher, de 43 años, planeaba dejar a Cuesta Rodriguez cuando él le disparó en un ojo y luego esperó unos ocho minutos cuando ella gritaba pidiendo ayuda antes de efectuar el disparo mortal en el otro ojo.

“La hizo sufrir porque se atrevió a vivir más allá de su control”, dijo el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado el 14 de julio.

El mes pasado, la junta votó 3-1 en contra de recomendar clemencia para Cuesta Rodriguez. Sus abogados habían pedido a la junta que recomendara que cumpliera cadena perpetua, al señalar que tuvo una infancia difícil en Cuba y que sufría daño cerebral, trastorno de estrés postraumático y depresión mayor con episodios psicóticos.

Última ejecución programada en Tennessee se detuvo por problemas con vía intravenosa

Anthony Darrell Hines falleció por inyección letal a las 10:43 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, por el asesinato de Catherine Jean Jenkins, cometido en 1985. Sus últimas palabras fueron: “Díganle hola a mi hijo”.

Hines apuñaló hasta la muerte a Jenkins cuando la mujer de 54 años trabajaba como empleada de limpieza de un motel en Kingston Springs. Fue condenado a muerte en 1986, obtuvo una apelación para una nueva audiencia de sentencia y volvió a ser condenado a muerte en 1989.

La fecha de ejecución de Hines llega apenas tres meses después que se cancelara el intento de inyección letal de otro hombre debido a un problema al colocar una vía intravenosa.

Hines, de 66 años, apeló sin éxito ante el gobernador y los tribunales, al afirmar que el médico que supervisó la ejecución de mayo no estaba calificado y que probablemente también arruinará su ejecución. Sostuvo que su delgadez y la atrofia muscular tras dos derrames cerebrales significan que él también podría enfrentar problemas con una vía intravenosa.

Durante el intento de ejecución de Tony Carruthers, el equipo de vías intravenosas estableció de inmediato una línea principal, pero luego trabajó durante más de una hora intentando colocar una línea de respaldo. El abogado de Carruthers presenció los intentos y dijo que el equipo trató de insertar una vía intravenosa en el brazo, la mano y el pie de Carruthers antes de intentar colocar una vía central.

Al final, el gobernador Bill Lee canceló la ejecución y concedió a Carruthers una suspensión de un año.

El estado se ha negado a decir si el mismo médico presidirá la ejecución de Hines. En cualquier caso, la Corte Suprema de Tennessee dictaminó que Hines no había demostrado que el médico no estuviera calificado y sugirió que los problemas fueron un percance aislado.

Reo de Alabama se declaró culpable de violar y asesinar a una niña

Alabama tiene programado ejecutar a Jeremy Williams mediante inyección letal por la violación y el asesinato en 2021 de una niña de 5 años de Georgia.

Williams, quien se declaró culpable de matar a Kamarie Holland, rechazó apelar y pidió que se cumpliera su condena a muerte.

Williams, de 42 años, violó y estranguló a Holland luego de ofrecerle a su madre 2.500 dólares para que la niña realizara un acto sexual, dijeron los fiscales.

Williams grabó en video su ataque contra la niña y conservó el cuerpo para seguir abusando, indicaron los fiscales.

“Ver en video lo que le hizo a esta bebé, lo que un hombre adulto puede hacerle a un niño, es impactante, es horrible, es repugnante. Es simplemente un nivel de maldad”, subrayó Richard Chancey, fiscal de distrito del condado Russell.

Williams también fue sospechoso de la muerte en 2005 de su hija bebé en Alaska, pero no se presentaron cargos hasta 2022.

Corey Holland, el padre de Kamarie, dijo que su hija era una niña de 5 años exuberante, que amaba a las princesas y hacía reír a la gente.

“Le encantaba disfrazarse, todos sus disfracitos de Halloween y sus cosas de princesas que yo le compraba. Le gustaba cualquier cosa femenina”, recordó Corey Holland.

Será la primera ejecución del año en Alabama si se lleva a cabo. Una ejecución con gas nitrógeno fue detenida en junio después que un juez federal dictaminara que el método era inconstitucional.

La madre de la niña cumple una condena de 20 años de prisión tras declararse culpable de trata sexual.