Realiza SST pruebas para detección de la Hepatitis C

Ciudad Victoria, Tam. – Con una inversión superior a los 36 millones de pesos, la Secretaria de Salud inició la búsqueda intencionada de casos de Hepatitis C, con el fin de otorgar la atención y el tratamiento necesario para evitar complicaciones de esta enfermedad, que puede ser curable si se detecta a tiempo.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, dijo que el gobierno de Américo Villarreal Anaya con el apoyo de la federación han destinado los recursos necesarios para fortalecer el programa de detección y búsqueda intencionada de casos de Hepatitis C y en lo que va del año se han detectado 600 pacientes y se espera obtener unas mil 500 muestras en este año.

Explicó que se trata de beneficiar a toda la población a través del tamizaje, que mediante módulos de atención que se encuentran instalados en los hospitales y centros de salud de la entidad donde se realizan las pruebas para detectar la presencia del virus y proporcionar los medicamentos y tratamientos necesarios, en caso de que salgan positivos.

Por su parte, el responsable del Departamento de VIH/SIDA y Enfermedades de Trasmisión Sexual, Jorge Sebastián Hernández Rodríguez, señaló que en estos momentos se tiene la ventaja de que todo el Sector Salud cuenta con los medicamentos para esta enfermedad que afecta el hígado, ya que antes era difícil su acceso por altos costos que representaba y que superaban los 700 mil pesos, lo que complicaba la salud del paciente”, señaló.

Dijo que es importante saber que si se tiene el virus, ya que si por alguna razón se adquirió en tres meses se puede eliminar del organismo con el tratamiento que proporciona la Secretaria de Salud de manera gratuita.

La Hepatitis C es un virus silencioso, es una enfermedad que afecta el hígado y no presenta señales tempranas de advertencia, el 50 por porciento de las personas infectadas no saben que están enfermas, si se deja sin tratar, esta infección viral puede causar cirrosis o cáncer de hígado y puede ser mortal.

Las formas de trasmisión de esta enfermedad es a través del contacto de sangre, relaciones sexuales, tatuajes, jeringas, entre otros, por ello Hernández Rodríguez recomendó acudir a las unidades de salud para hacerse la prueba, que está disponible en cualquier unidad del sistema de salud en Tamaulipas.