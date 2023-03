Real Sociedad resbala de nuevo, con 0-0 ante Cádiz

BARCELONA— La Real Sociedad se conformó el viernes con un empate sin goles en su cancha ante Cádiz, con lo que puso en riesgo su tercer puesto en La Liga española.

El conjunto Txuri-urdin marcha apenas dos puntos adelante del Atlético de Madrid, que puede rebasarlo este sábado con una victoria frente a Sevilla.

La entidad vasca había ganado nueve cotejos consecutivos en las distintas competiciones antes de encallar a finales de enero. Desde entonces, el conjunto de San Sebastián ha logrado apenas un triunfo en siete compromisos.

Su meta es terminar entre los cuatro mejores del curso para sellar un pasaje de la Liga de Campeones. Hace un mes, ello parecía muy probable, pero ahora Real Betis se ubica sexto, apenas a cuatro puntos.

Cádiz se mantuvo firme a la defensiva y limitó a los locales a un disparo de Carlos Fernández, que se fue desviado en los descuentos del primer tiempo. Un último intento de Take Kubo fue repelido por el portero argentino Jeremías Ledesma.

El delantero gaditano Roger Martí tuvo la mejor oportunidad del encuentro a los 68 minutos, cuando eludió al guardameta Álex Remiro pero estrelló el balón en un palo, casi sin ángulo de tiro.

“Hemos peleado hasta el final, no se negocia, pero no estamos tan acertados como antes y futbolísticamente tampoco estamos tan finos como antes”, reconoció el centrocampista de la Real, Mikel Merino. “En una temporada larga siempre hay baches y esperemos que pronto se acabe. No hemos estado cómodos pero tampoco incómodos, hemos dominado pero nos ha faltado fluidez en los últimos metros para hacer gol”.

David Silva y Mohamed-Ali Cho ingresaron como suplentes en el segundo tiempo por el equipo vasco. Ambos se habían perdido varios compromisos por lesiones.

El zaguero de Cádiz, Fali, fue retirado en camilla durante los minutos finales, con un collarín.

Cádiz se alejó tres puntos de la zona de descenso.