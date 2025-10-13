Reafirma alcaldesa Carmen Lilia Canturosas compromiso con la educación

La alcaldesa destacó que este año se invierten 6 millones de pesos para este programa que ha sido todo un éxito y que, gracias a sus resultados, ya ha sido replicado en otros municipios del estado. [Agencias]

La alcaldesa destacó que este año se invierten 6 millones de pesos para este programa que ha sido todo un éxito y que, gracias a sus resultados, ya ha sido replicado en otros municipios del estado. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal anunció que ya se encuentran disponibles los resultados de la Beca “Juntos por la Titulación Profesional 2025” en su tercera edición, un programa impulsado por el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo para respaldar a los jóvenes egresados de universidades públicas en el proceso de obtención de su título profesional.

Con esta iniciativa, Nuevo Laredo se consolidó como municipio pionero en Tamaulipas al implementar una beca dirigida específicamente a cubrir los gastos de titulación, permitiendo que más de 300 jóvenes concluyan su formación académica y cuenten con este documento indispensable para su desarrollo profesional.

La alcaldesa destacó que este año se invierten 6 millones de pesos para este programa que ha sido todo un éxito y que, gracias a sus resultados, ya ha sido replicado en otros municipios del estado, lo que refleja el compromiso de su administración con el impulso a la educación y al futuro de la juventud neolaredense.

“En este gobierno hemos asumido la educación como una verdadera prioridad, porque invertir en nuestras y nuestros jóvenes es apostar por el desarrollo, la justicia social y el futuro de Nuevo Laredo”, señaló.

Las y los interesados pueden consultar su estatus ingresando a la página oficial www.nld.gob.mx/becas, donde deberán seleccionar la opción de búsqueda y escribir el número de folio que aparece en su ficha de registro.

La Beca Juntos por la Titulación Profesional forma parte del programa integral de apoyos educativos que el Gobierno Municipal mantiene vigente, junto con la Beca de Educación Primaria, la Beca de Educación Especial y la Beca a la Excelencia Universitaria, sumando cuatro tipos diferentes de becas enfocadas en fortalecer la educación en todos sus niveles.

Esta beca beneficiará a estudiantes de egresados de la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc, Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, UAT – Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, UAT – Facultad de Enfermería y Universidad Pedagógica Nacional.

Para cualquier duda o información adicional, la ciudadanía puede comunicarse directamente con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Municipal.