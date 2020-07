Reactivan justicia en forma digital

NUEVO LAREDO TAM.- Impartición de justicia detenida durante tres meses por emergencia sanitaria, reinicia actividades a través de medios digitales.

Aunque ahora hay un problema muy grave, para realizar todos los trámites vía digital, se requiere que el abogado que promueve cuente con la Firma Electrónica Avanzada, aseguró Manuel Galván Almendarez, abogado local.

“Para tramitar esta firma, requiere que el abogado cuente con cédula profesional, título y una serie de documentos de lo contrario no podrá obtenerla, entonces esto nos permite afirmar que la impartición de justicia no ésta detenida, sino que son los abogados los que no cuenta con la firma, los que no pueden promover ninguna acción ante el tribunal”, señaló Galván Almendarez.

Es decir que estos abogados que no cuentan con la firma, están incumpliendo a sus clientes, siendo urgente que quienes no cuenten con ella, busquen incorporarse a la misma, indicó.

Por lo tanto, las personas que en este momento tengan la necesidad de un abogado, deben cerciorarse antes de contratar a uno, que cuenten con la Firma Electrónica Avanzada, porque de lo contrario no podrá promover ninguna acción ante los tribunales.

El sistema digital trata de volver a la vida a los tribunales, mismos que durante dos o tres meses estuvieron en suspensión total de actividades, agregó el abogado.

“Pero ahora los tribunales en Tamaulipas, han puesto en práctica la justicia digital a partir del presente mes, ya se pueden iniciar demandas vía digital, solo hay que cumplir con los requisitos para que sea admitida y radicada en determinado tribunal”, señaló.