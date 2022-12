RBD se reencuentra y acaban con Poncho Herrera en redes sociales

El descontentos de los mismos también ha sido evidente, esto debido a que Poncho Herrera será el único integrante de RBD que no formará parte de su regreso

CIUDAD DE MÉXICO.- La ‘redeldemanía’, como se le llamaba a la euforia por RBD a inicios de los 2000, no ha cesado, pues desde que la agrupación se separó, hace más de una década, los seguidores de la banda han esperado esperanzados su reencuentro y, ahora, que se ha confirmado que las y los exRBD planean su regreso, las redes sociales no perdonan a Poncho Herrera, el único de los integrantes que no formará parte de esta reunión.

La mañana de ayer se confirmó lo que muchas y muchos ya sospechaban, luego de que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Cristopher Von Uckerman y Christian Chávez eliminaron la foto de perfil de sus redes sociales para sustituirla por el logo de RBD, la agrupación de la que formaron parte a principios de los 2000, y la que los hizo darse a conocer mundialmente, como un fenómeno musical.

Además, compartieron un video en el que pueden verse escenas de la telenovela ‘Rebelde’ y de la última reunión que entablaron las y los exintegrantes de la banda, en la que Mía Colucci, el personaje que Anahí interpretaba, expresa su deseo de que todo sea como antes, mensaje que connotaba que finalmente, luego de 15 años de que la agrupación se disolviera, volverían a estar juntos.

Esta noticia ha sido muy bien recibida en redes sociales, pues las y los usuarios han expresado el entusiasmo que les produce la reunión de la banda, pues muchos de ellos crecieron con los temas que RBD convirtió en éxitos, entre ellos ‘Sólo quédate en silencio’, ‘Sálvame’, ‘Nuestro amor’, ‘Ser o parecer’ y ‘Celestial’.

Y aunque el reencuentro de la banda ha causado mucha expectativa entre sus fans, el descontentos de los mismos también ha sido evidente, esto debido a que Poncho Herrera será el único integrante de RBD que no formará parte de su regreso, ya que, desde que se separaron, ha construido una carrera sólida en la actuación, a través de proyectos nacionales como internacionales de gran reconocimiento.

‘Estoy haciendo lo que me gusta, escogiendo los proyectos que me mueven y ha sido muy enriquecedor estar en los proyectos en los que siempre quise estar. En la actuación es donde mi voz suena más fuerte’, dijo recientemente el actor.

Por ello, su ausencia en este reencuentro no causó sorpresa, pues en el concierto virtual que la banda ofreció en el invierno de 2020, ni él ni Dulce María se unieron; en esa ocasión, la cantante mexicana justificó su ausencia porque había pasado poco tiempo desde que había dado a luz a su hija María Paula.

Y aunque la ausencia de Poncho, que interpretó a Miguel Arango en la telenovela de Televisa, era algo ya esperado por las y los seguidores de RBD, esto no evitó que demostraran su molestia en redes sociales, recurriendo a los memes, mediante los que manifestaron enojo y tristeza.