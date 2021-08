Rayados de Monterrey nomás no brilla; empató en Mazatlán y le expulsaron a 2

MAZATLÁN.- El conjunto del Mazatlán no tuvo la ambición para derrotar a Monterrey que jugó la mayor parte del segundo tiempo con un hombre menos y que terminó el duelo con nueve jugadores se conformaron con solo empatar 1-1 jugando como local y perdonarle la vida a unos Rayados que les está costando trabajo el inicio del Apertura 2021, donde si bien no han perdido, solo tienen un triunfo en tres partidos. El juego careció de espectáculo y de llegadas a los arcos de Esteban Andrada y Nicolás Vikonis y las únicas jugadas de peligro terminaron con los únicos dos goles del encuentro, y es que los sinaloenses no intentaron más ante un equipo regio que fue víctima de los errores de sus jugadores jóvenes. Te recomendamos: ¿Lionel Messi al Mazatlán FC? Su dueño se la piensa en invitar a La Pulga El concierto de fallas del partido comenzó un penal errado por parte de Vincent Janssen. El holandés se plantó frente al arco y mandó el balón a las tribunas del Kraken que solo tuvieron acceso para aficionados que presentaron su comprobante de vacunación completo. Los únicos momentos de atracción fue cuando el descanso se asomaba y primero Mazatlán se puso al frente en el juego con un gol de Néstor Vidrio a los 45 minutos, pero el gusto les duró muy poco y en el tiempo de compensación Ponchito González tiró desde fuera del área y un desvío dejó a Vikonis sin posibilidades.

Para el segundo tiempo Rayados batalló con los errores de sus futbolistas jóvenes, primero con la expulsión de Sergio Villarreal y luego sobre el final Ángel Zapata también se hizo expulsar por una jugada en el medio campo. Mazatlán no supo aprovechar ninguna de las dos ausencias, no tuvo la ambición de buscar su primer triunfo de la historia ante Rayados al que le está costando mucho trabajo el inicio de la temporada. https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/mazatlan-vs-rayados-1-1-goles-resumen-liga-mx-jornada-2-apertura-2021