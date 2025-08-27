Ravens: Hamilton se convierte en el safety mejor pagado de NFL con extensión de 4 años

El acuerdo incluye 82 millones garantizados, según una persona con conocimiento del contrato, que habló bajo condición de anonimato

El safety de los Ravens de Baltimore, el estadounidense Kyle Hamilton (14), persigue la acción durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de playoffs de comodines de la NFL contra los Steelers de Pittsburgh, el sábado 11 de enero de 2025, en Baltimore. (AP Photo/Terrance Williams, Archivo)

El safety de los Ravens de Baltimore, el estadounidense Kyle Hamilton (14), persigue la acción durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de playoffs de comodines de la NFL contra los Steelers de Pittsburgh, el sábado 11 de enero de 2025, en Baltimore. (AP Photo/Terrance Williams, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Ravens de Baltimore han acordado una extensión de cuatro años y 100,4 millones con la estrella de la defensa, Kyle Hamilton.

El acuerdo incluye 82 millones garantizados, según una persona con conocimiento del contrato, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque los términos no fueron anunciados.

Hamilton, un All-Pro en 2023, está entrando en su cuarta temporada en la NFL. Baltimore lo seleccionó en la primera ronda en 2022, y ha tenido un desempeño brillante, ayudando a los Ravens a ganar títulos de la NFC Norte en cada una de las dos últimas temporadas con su versatilidad en el esquema defensivo.

El gerente general Eric DeCosta dijo que el acuerdo convierte a Hamilton en el safety mejor pagado de la liga.