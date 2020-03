Raúl Jiménez no descarta volver al América

CIUDAD DE MÉXICO.-Raúl Jiménez es quizá el mejor futbolista mexicano del momento, el delantero del Wolverhampton estaba teniendo una gran temporada hasta el parón por el Covid-19, ahora se mantiene en cuarentena como todo Europa, a la espera de que la crisis pase y todo vuelva a la normalidad.

El delantero tuvo una interacción en Facebook organizada por Bridgestone, el atacante respondió algunas de las preguntas que le hicieron. Una de ella fue directa, si en algún momento pensaría en volver al América, a lo que el atacante se sinceró.

“En un futuro, ahorita en Europa estoy bien y la estoy pasando muy bien, más adelante no descarto volver al América” dijo. Aunque hubo varias preguntas sobre el supuesto interés que el Real Madrid tendría en ficharle, el mexicano los capoteó.

Recordó que tiene “contrato hasta 2023, estoy contento aquí he estado haciendo cosas importantes junto con todo el equipo, nos hemos esforzado toda la temporada, estamos peleando por entrar a Champions, entrar ahí es un extra para pensar en cosas grandes”.

Jiménez comentó que pese a la distancia y el cabo de horario no deja de estar al pendiente del futbol mexicano sobre todo “ha habido clásicos, finales o partidos de Liguilla que los he llegado a ver, me gustaría seguirlos más”.

Respecto a cómo se siente con el cariño y reconocimiento que le ha manifestado la afición de los Wolves, el atacante mexicano dijo que “sabe muy bonito, me motiva a dar más para darle más a la gente esa alegría que me canten en los partidos o entrenamientos darles goles o asistencias es lo que me toca a mí”.

Y en el tema personal, comentó que se encuentra en una etapa muy buena en la que está próximo a ser padre, lo que será una motivación extra. “Mi motivación es la familia, estar siempre con ellos convivir como ellos, ahora con el bebe que viene en camino, es algo que me llena y me va a motivar para seguir dando el máximo”.

Respecto a la situación que se está viviendo en el mundo por el Covid-19 comentó que “la salud es primero y lo más importante es estar en casa para evitar cualquier contagio”. Dijo que el está siguiendo un plan de entrenamiento que le fue dado por el club.

“Estoy aprovechando en casa, afortunadamente tengo jardín y he aprovechado para correr y los planes de trabajo que nos mandaron del equipo con estiramientos velocidad, para poder regresar a los entrenamientos, aún no sabemos cuándo, pero para cuando sea estar en condiciones de poder competir”.