Ratifica Morena desaparición del Fonden

CIUDAD DE MÉXICO.-La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó la propuesta del Partido del Trabajo, uno de sus aliados políticos, de mantener el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

La petista Ana Karina Rojo presentó una reserva que proponía excluir del dictamen de extinción de 109 fondos y fideicomisos al Fonden; no obstante, con 69 votos en contra, 57 a favor y tres abstenciones, la fracción mayoritaria se negó incluso a discutirla.

La legisladora acusó a Morena de no haber podido aclarar cómo es que llegarán los cerca de 7 mil millones de pesos de este instrumento financiero a la atención de desastres naturales, por lo que su bancada no les puede dar su voto.

“En esta ocasión el Partido del Trabajo hace un llamado para que no se quite este fondo, el Fonden, que lo necesitamos, lo requerimos. Creo que es una falta de la cual ha cometido y lo voy a decir muy claro, Morena, es porque no nos ha transparentado de qué forma va a ir este recursos, cómo va a llegar, en dónde, con quién, cuánto, cómo, y entonces el Partido del Trabajo le dará el voto”, indicó.

Al someter la discusión de la reserva a votación, la mayoría parlamentaria rechazó esa posibilidad, por lo que la legisladora expresó que el PT hizo todo para mantener este mecanismo.

“El Partido del Trabajo hizo todo por el Fonden, sabemos de lo que estamos hablando, no hablamos porque sí, y este fondo tiene que estar ahí para el apoyo de todo nuestro México”, expresó.

Accede Morena a retirar reserva para fideicomisos



Para destrabar la discusión en materia de extinción de fideicomisos, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados aceptó bajar la reserva que faculta a la Secretaría de Salud disponer con discrecionalidad de cualquier monto de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar.

De acuerdo con los argumentos de la Oposición en la negociación de anoche, disponer del dinero de dicho fondo era fácilmente impugnable en la Suprema Corte, ya que contiene recursos de las entidades federativas y las cuotas solidarias de los pacientes que cobraba el extinto Seguro Popular.

Ayer, en un tercer intento de Morena por disponer de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, de último momento la mayoría en San Lázaro avaló la discusión de una reserva presentada por el diputado de Morena -antes integrante de la bancada del PES-, Arturo Pérez Negrón, que facultaba al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para reintegrar los recursos del Fondo a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

De acuerdo con la reserva, una vez que los recursos ingresaran a la Tesofe, serían destinados sin límite alguno mediante la Secretaría de Hacienda a los fines que en materia de salud determine la Secretaría del ramo.

Lo anterior generó la protesta de la Oposición, que tomó la tribuna en protesta por lo que calificaron como un agandalle, al dar entrada a la discusión de un transitorio que, dijeron, modifica la Ley General de Salid, la cual no forma parte del dictamen a discusión.