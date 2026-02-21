Raphael Veiga se estrena como goleador de América, que arrolla 4-0 a Puebla

Pachuca remontó para vencer a domicilio 2-1 a unos Tigres que se quedaron con 10 hombres

PUEBLA, México (AP) — Raphael Veiga se estrenó como goleador en México mediante un cabezazo con el que encaminó el viernes al América a una clara victoria de 4-0 en su visita a Puebla en el torneo Clausura de la Liga MX.

El mediocampista creativo brasileño llegó franco frente al marco para lograr un testarazo picado a centro de Isaías Violante para romper el cero a los 43 minutos.

Violante también hizo su primera diana en el campeonato a los 61 minutos, cuando efectuó un recorte dentro del área antes de definir con un disparo cruzado a un pase de Henry Martin.

Víctor Dávila hizo más holgada la victoria por medio de un remate rasante que se coló dentro de la portería a los 78.

Raúl Zúñiga selló la goleada ante una zaga rendida al llegar al área por el centro, quitarse al arquero Ricardo Gutiérrez con un recorte y definir ante marco abierto.

América encontró con esa victoria un poco de consuelo luego de haber perdido el fin de semana pasado el Clásico nacional ante Chivas. Los azulcremas ahora cuentan con 11 unidades en siete fechas y se ubican en zona de liguilla provisionalmente al marchar en la 6ta posición.

El equipo de La Franja llegó a cinco jornadas sin victorias (tres derrotas y dos empates) para estancarse en la 14ta posición con cinco unidades.

Viega fue titular por primera vez en el campeonato mexicano, en el que ha visto acción en tres partidos. El creativo brasileño llegó a las Águilas para tapar el hueco que dejó la partida del español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo tras unirse al Real Betis de la liga española.

La ofensiva americanista apenas contaba con tres goles hasta antes de este partido, en el que superó su cuota del torneo, el cual comenzaron con tres partidos sin marcar.

PACHUCA CONSUMA REMONTADA

Salomón Rondón y John Kenedy lograron las dianas con las que Pachuca remontó para vencer a domicilio 2-1 a unos Tigres que se quedaron con 10 hombres.

Ozziel Herrera abrió la cuenta por los felinos a los 39 minutos gracias a un remate cruzado, en una acción en la que el argentino Ángel Correa desbordó por la banda izquierda y luego de caer al césped se levantó para dar el pase para el gol.

El ariete venezolano Rondón emparejó a los 79, al aprovechar una deficiente marcación a un centro de tiro de esquina.

El brasileño Kenedy consumó la voltereta al atreverse con un disparo casi desde el medio campo para superar al arquero Nahuel Guzmán a los 88 minutos.

Para Tigres fue una losa muy pesada el jugar con 10 desde los 50 minutos cuando el zaguero brasileño Joaquim vio una tarjeta roja.

Con este resultado, Pachuca hilvanó su sexta jornada sin derrota para escalar a la 2da posición de forma provisional con 14 unidades.

Tigres sufrió un segundo revés en fila que lo ubica en la 7ma posición con 10 puntos.

Pese a irse en desventaja al descanso, Pachuca tuvo las mejores acciones de la primera mitad, en la que a Rondón se le anuló un gol por la intervención del VAR que sancionó una falta.

En el complemento, tras la expulsión de Joaquim, los Tuzos dominaron y los goles de Rondón y Kenedy reflejaron su superioridad.