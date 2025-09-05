Ranger Suárez brilla y Filis vencen 2-0 a Cerveceros para ganar serie entre líderes divisionales

Los Filis ganaron dos de los tres juegos de esta serie entre líderes de división de la Liga Nacional

El venezolano Ranger Suárez, de los Filis de Filadelfia, hace un lanzamiento en el juego ante los Cerveceros de Milwaukee, el jueves 4 de septiembre de 2025 (AP Foto/Morry Gash)

El venezolano Ranger Suárez, de los Filis de Filadelfia, hace un lanzamiento en el juego ante los Cerveceros de Milwaukee, el jueves 4 de septiembre de 2025 (AP Foto/Morry Gash)

MILWAUKEE.- El venezolano Ranger Suárez lanzó seis entradas en blanco, Trea Turner conectó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja con dos outs en la séptima y los Filis de Filadelfia se impusieron el jueves 2-0 a los Cerveceros de Milwaukee.

Los Filis ganaron dos de los tres juegos de esta serie entre líderes de división de la Liga Nacional.

El dominicano Freddy Peralta extendió a 29 su racha de entradas sin permitir carreras, a tres del récord de los Cerveceros que el mexicano Teodoro Higuera estableció en 1987. Peralta ponchó a ocho, permitió tres bases por bolas y recibió dos hits en su labor de 92 pitcheos a lo largo de cinco entradas.

El juego estaba sin anotaciones cuando Alec Bohm conectó un triple con un out hacia la esquina del jardín derecho ante Tobias Myers (1-2). Turner llevó a Bohm a home mediante un sencillo al bosque izquierdo con dos outs en cuenta de 0-2.

Los Cerveceros colocaron a dos corredores en base sin outs en la cuarta y sexta entradas, pero Suárez (11-6) logró salir de los aprietos.

Matt Strahm dejó varado el potencial empate en tercera en la octava al retirar a Caleb Durbin con un elevado al prado central. Bryson Stott proporcionó una carrera del seguro cuando conectó un doble que impulsó a Harrison Bader con dos outs en la novena.

El dominicano Jhoan Duran retiró a los bateadores en orden en la novena para su 26º salvamento en 29 oportunidades. Bader le robó al venezolano Andruw Monasterio un extrabase –quizás un jonrón— con una atrapada mediante un salto estupendo en la pared para el segundo out.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 3-0, William Contreras de 3-1, Monasterio de 4-0.