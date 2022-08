Quién fue Olivia Newton-John, más allá de ‘Vaselina’

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes se dio a conocer la noticia de que la actriz y cantante Olivia Newton-John falleció a los 73 años de edad después de enfrentar durante poco más de tres décadas al cáncer.

Olivia es recordada sobre todo por su papel como Sandy en la popular cinta de 1978, «Vaselina», la cual protagonizó junto a John Travolta.

Nació en Cambridge, Reino Unido en el año de 1948, pero cuando era pequeña su familia se mudó a Australia donde comenzó con su carrera artística. A los 20 años debutó en la música, su primer álbum lo grabó en 1971 con el título «If not for you», después le siguió «Let me be there» y tres años más tarde ganó el cuarto lugar en el Festival de Eurovisión de Reino Unido.

Cuando alcanzó fama internacional, sobre todo en Estados Unidos, como una de las cantantes más famosas del género country también llegó la oportunidad de trabajar en películas de corte musical, entre ellas «Toomorrow» (1970) y «Xanadu» (1980).

Como cantante country ganó cuatro premios Grammy y en 1975 obtuvo un People’s Choice Award como la Actriz de películas favorita.

En al menos tres ocasiones, Olivia tuvo que librar varias batallas contra el cáncer. La primera fue en 1992, cuando le diagnosticaron cáncer de mama, por fortuna logró vender la enfermedad, pero en 2013 su viejo rival reapareció. En 2017 Newton-John volvió a enfrentarla, esta vez en forma de un tumor en la espina dorsal que le causó dificultades para caminar.

Ella siempre se mostró optimista ante esta enfermedad, afirmando en una entrevista para el medio The Guardian que tomaba el reto como un propósito de vida: «No quiero que se vea como una sentencia de muerte, para mí ha sido un regalo, no se lo deseo a nadie, pero para mí ha sido muy importante», afirmó.

Su familia emitió en redes sociales un comunicado donde informaron del lamentable fallecimiento de la cantante y actriz sucedido en un rancho de California y rodeada de sus seres queridos.

Le sobrevive su hija Chloe Lattanzi y dejó como legado una fundación que lleva su nombre y está dedicada al estudio del cáncer y la medicina vegetal como tratamiento, por lo que su familia ha pedido a través de su Instagram que «en lugar de flores se hagan donaciones en su memoria para esta labor altruista que la actriz encabezaba.

«Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y experiencia pionera con la medicina vegetal continúa con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John», se lee en el comunicado acompañado de una fotografía de Olivia.