“Queremos justicia”: clamor de la familia de una mujer asesinada por un militar en Nuevo Laredo

El crimen dejó a dos pequeños en la orfandad: una niña de 10 años y un niño de 8, quienes aún no comprenden el motivo que les arrebató a su madre. #JusticiaParaElla #FeminicidioNL #NoMásImpunidad #NiUnaMás #JusticiaParaLosNiños #ViolenciaDeGénero #AltoALaViolencia #FiscalíaActúa #TamaulipasExigeJusticia #MemoriaDeElla #NiñosSinMadre #SoldadoAcusado #DerechosDeLaMujer #ConcienciaCiudadana #SeguridadNL #JusticiaYA #CeroTolerancia #ViolenciaFeminicida #ProtecciónInfantil #JusticiaParaLaFamilia #AltoALaImpunidad #MujeresSeguras #VerdadYJusticia #ExigimosRespaldo #FeminicidioCero

Nuevo Laredo, Tam.— El asesinato de una madre de familia, estrangulada en un inmueble de la colonia La Paz entre el 26 y 27 de junio, ha estremecido a la ciudadanía de ambos Laredos. El crimen dejó a dos pequeños en la orfandad: una niña de 10 años y un niño de 8, quienes aún no comprenden el motivo que les arrebató a su madre.

El presunto responsable, identificado como el soldado Rubén “N”, huyó tras el crimen. Durante semanas permaneció oculto, hasta que el 17 de septiembre, a las 15:15 horas, fue detenido en un hotel de la calle González, entre Galeana y Ocampo. Vestía una simple playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis oscuros, pero sobre él pesaba la acusación más grave: feminicidio.

“Ella no murió por accidente, Rubén la mató con sus propias manos. No queremos pretextos ni privilegios, queremos justicia”, reclamó entre sollozos una de sus familiares al enterarse de la detención. Otro pariente fue más directo: “Tememos que lo protejan porque es militar. No vamos a permitir que se burlen de su memoria. Ella dejó a dos niños solos, y su asesino tiene que pagar con cárcel”.

De acuerdo con el Código Penal de Tamaulipas, artículo 337 bis, este delito se castiga con penas de 40 a 60 años de prisión. Un Juez de Control vinculó a proceso al imputado, dictó prisión preventiva justificada y otorgó tres meses para la investigación complementaria.

Sin embargo, mientras la Fiscalía confirmaba su detención, los familiares del soldado difundieron la versión falsa de que estaba desaparecido, intentando desviar la atención pública. Autoridades estatales desmintieron esa información y reiteraron que el militar se encuentra bajo resguardo y sujeto a proceso penal.

“El Ejército no puede ser un escudo para la impunidad. Ella tenía sueños, tenía hijos que ahora se quedaron sin madre. Queremos justicia real, no palabras”, expresó la familia de la víctima.

Hoy, entre la frialdad de los expedientes judiciales y el dolor de dos menores huérfanos, el caso se convierte en un grito urgente contra la violencia feminicida en Tamaulipas: que ni el uniforme ni las influencias impidan que el crimen se castigue.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó que un Juez de Control vinculó a proceso a Rubén “S.” por feminicidio, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas de su probable participación en los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de junio. La autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Mientras tanto, el eco de la exigencia familiar persiste: justicia plena para una madre arrebatada a manos de un militar en activo.

#JusticiaParaElla #FeminicidioNL #NoMásImpunidad #NiUnaMás #JusticiaParaLosNiños #ViolenciaDeGénero #AltoALaViolencia #FiscalíaActúa #TamaulipasExigeJusticia #MemoriaDeElla #NiñosSinMadre #SoldadoAcusado #DerechosDeLaMujer #ConcienciaCiudadana #SeguridadNL #JusticiaYA #CeroTolerancia #ViolenciaFeminicida #ProtecciónInfantil #JusticiaParaLaFamilia #AltoALaImpunidad #MujeresSeguras #VerdadYJusticia #ExigimosRespaldo #FeminicidioCero