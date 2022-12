Quedaron definidos los cuartos de final del mundial Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la goleada de Portugal sobre Suiza en los octavos, quedaron definidos los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Brasil y Francia siguen como los favoritos en llegar a la final del Mundial; sin embargo se han sumado a la lista Inglaterra y Portugal, mientras Marruecos se confirma como la sorpresa de la justa.

Los enfrentamientos iniciarán este viernes 9 de diciembre con dos duelos y continuarán el sábado con el duelo más atractivo entre la campeona del mundo, Francia, e Inglaterra.

Así se jugarán los cuartos de final en Qatar 2022:

• Croacia vs Brasil/ Viernes 9 de diciembre – 09:00 horas

• Países Bajos vs Argentina/ Viernes 9 de diciembre – 13:00 horas

• Marruecos vs Portugal/ Sábado 10 de diciembre – 09:00

• Inglaterra vs Francia/ Sábado 10 de diciembre – 13:00

Las semifinales se disputarán el martes 13 y miércoles 14, mientras la final del Mundial Qatar 2022 será el domingo 18 de diciembre.