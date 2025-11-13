El Dólar
Queda volcado automóvil Audi tras presunto cerrón en el bulevar Colosio

El conductor resultó ileso, aunque el vehículo sufrió daños severos; Tránsito municipal investiga la responsabilidad y origen del incidente vial

El incidente generó momentánea congestión vehicular en el sector, mientras elementos de Tránsito y Vialidad realizaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente se registró sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura del bulevar Paseo Colón, donde un automóvil de la marca Audi terminó volcado luego de un presunto cerrón por parte de otro vehículo.

De acuerdo con el conductor del Audi, circulaba de sur a norte cuando, al llegar al retorno de Paseo Colón, un auto color rojo le cerró el paso de manera intempestiva, lo que ocasionó que perdiera el control y terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

Personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudió al lugar para auxiliar al conductor, quien por fortuna no resultó con lesiones de gravedad. Sin embargo, el vehículo presenta importantes daños materiales.

El incidente generó momentánea congestión vehicular en el sector, mientras elementos de Tránsito y Vialidad realizaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Serán los peritos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal quienes determinen las causas exactas del accidente y la posible responsabilidad de los involucrados.

