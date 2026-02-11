Queda Super Bowl por debajo del récord histórico de audiencia

Juego promedió 124.9 millones de espectadores y show de Bad Bunny fue el cuarto más visto

Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Morry Gash)

CIUDAD DE MÉXICO.- Ni el Super Bowl disputado el domingo ni el espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo lograron establecer récords como los más vistos de la historia en Estados Unidos.

La victoria de Seattle por 29-13 sobre Nueva Inglaterra promedió 124,9 millones de espectadores en NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+, según el sistema de ratings Big Data + Panel de Nielsen.

Ese nivel de audiencia quedó por debajo de los 127,7 millones de espectadores en Estados Unidos que sintonizaron la victoria de Filadelfia por 40-22 sobre Kansas City el año pasado en Fox.

Sin embargo, el Super Bowl 60 es el programa más visto en la historia de NBC. La cadena mediática está celebrando su 100º aniversario este año.

El espectáculo de medio tiempo, protagonizado por Bad Bunny, promedió 128,2 millones de espectadores de 8:15 a 8:30 de la noche hora del Este (0115 A 0130 GMT). Eso lo convertiría en el cuarto show de medio tiempo más visto, detrás de los ofrecidos por Kendrick Lamar (133,5 millones en 2025), Michael Jackson (133,4 millones en 1993) y Usher (129,3 millones en 2024).

El rating del partido alcanzó su nivel máximo con 137,8 millones de espectadores durante el segundo cuarto (7:45-8 p.m. hora del Este), lo cual es un récord. Dicha cifra superó la marca anterior de 137,7 millones durante el segundo cuarto del Super Bowl del año pasado.

La audiencia de este año puso fin a una racha de cuatro Super Bowls que habían experimentado aumentos de rating. Es el quinto año consecutivo en que el partido promedia más de 100 millones de espectadores.

Después de tres años consecutivos de Super Bowls que se decidieron en el último minuto, los dos últimos han carecido de tanta emoción.

El duelo del domingo fue apenas el segundo en la historia del Super Bowl en el que no se anotó un touchdown en los primeros tres cuartos. Seattle estaba arriba 12-0 entrando en los últimos 15 minutos.

El Super Bowl del año pasado se decidió en la primera mitad cuando Filadelfia construyó una ventaja de 24-0 en camino a una victoria de 40-22.

Bad Bunny vs. Kid Rock

El espectáculo “alternativo” de medio tiempo promovido por la organización conservadora Turning Point USA con Kid Rock alcanzó un nivel máximo de 5 millones de espectadores en un momento en YouTube.

Nielsen no midió ninguna de las visualizaciones en vivo de YouTube. De las redes lineales que lo transmitieron, la única que Nielsen mide es la red de transmisión Charge! Los ratings completos de Nielsen para la semana anterior se publicarán el miércoles.

Sin embargo, según las cifras de YouTube, ha habido 21.208.583 visualizaciones del espectáculo alternativo de medio tiempo hasta el martes por la noche, según la página de la organización conservadora. El espectáculo de Bad Bunny ya ha tenido 61,311,972 visualizaciones.

El consumo total mediante redes sociales del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny estableció un récord de 4.000 millones de visualizaciones después de las primeras 24 horas, según la NFL y Ripple Analytics. Se trata de un aumento del 137% respecto al año pasado.

Las cifras de redes sociales incluyen a los fanáticos, plataformas propias, socios de transmisión e influencers.

La NFL informó que más del 55% de todas las visualizaciones en redes sociales provino de mercados internacionales.

Se espera que la audiencia global completa para el espectáculo de medio tiempo esté disponible a principios de la próxima semana.

Telemundo promedió 3,3 millones de espectadores, la transmisión del Super Bowl en español más vista de la historia en Estados Unidos. El Super Bowl se ha televisado en español en los Estados Unidos desde 2014.

La audiencia alcanzó su pico durante el espectáculo de medio tiempo, promediando 4,8 millones de espectadores, lo que también lo convierte en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en español más visto de la historia.

Juegos Olímpicos reciben ayuda del Super Bowl

El programa olímpico “Primetime in Milan” de NBC, que presentó las pruebas de descenso femenino y patinaje artístico por equipos, promedió 42 millones de espectadores, la mayor audiencia de los Juegos Olímpicos de Invierno de la cadena desde el segundo día de Sochi 2014.

Hubo asimismo un aumento del 73% respecto al programa olímpico después del Super Bowl 56 (24,3 millones).

“El Super Bowl y la NFL generaron una vez más una audiencia masiva a través de la cadena de transmisión de NBC, Peacock y Telemundo, y proporcionaron un inicio sin precedentes para nuestra cobertura de Primetime in Milan”, dijo el presidente de NBC Sports, Rick Cordella, en un comunicado. “El Super Bowl y los Juegos Olímpicos son los dos eventos más poderosos del mundo, y saludamos a nuestros talentosos equipos de producción, tecnología y locución que entregaron presentaciones de primera clase para nuestros espectadores, estaciones y socios”.

Otras cifras de NFL

Los playoffs de la NFL promediaron 37 millones de espectadores los primeros tres fines de semana, un aumento del 5% respecto al año pasado y el segundo mayor rating en los últimos 10 años.

Eso siguió a una temporada regular que promedió 18,7 millones, la segunda cifra más alta desde que se comenzaron a llevar registros de promedios de audiencia en 1988. Hubo un aumento del 10% respecto a la temporada pasada.