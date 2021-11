¿Qué hay de nuevo, viejo ? ¡’Space Jam’ cumple 25 años!

CIUDAD DE MÉXICO 12-Nov-2021 .-Pese a que la secuela de Space Jam, estrenada hace unos meses en cines y HBO Max, quizás no dejó contentos a los fans de la original, eso no quiere decir que el mundo ya se olvidó del primer juego de basquetbol de los Looney Tunes.

Ahora que la primera cinta celebra 25 años de haberse estrenado (sí, leíste bien), este 15 de noviembre, es momento de dar las 25 razones de por qué este híbrido de animación y live action se convirtió en el clásico que es.



Comienza la aventura

Space Jam: El Juego del Siglo fue estrenada en 1996 bajo la dirección de Joe Pytka. La historia gira entorno a unos alienígenas que habitan en la Montaña Tontolandia, la cual cuenta con un aburrido parque de diversiones y para mejorarlo buscan secuestrar a los Looney Tunes para que lleven diversión a su planeta. Con el fin de evitar ser explotados, Bugs Bunny y el resto de los personajes retan a los extraterrestres a un partido de basquetbol.

‘¿Qué hay de nuevo, viejo?’

1. Primera película live-action de los Looney Tunes

Bugs Bunny, Porky, Silvestre, el Coyote y el Correcaminos, entre otros, han sido personajes que cuentan con una gran cantidad de episodios y cortometrajes a lo largo de su historia, y que hasta la fecha ha marcado a distintas generaciones.

Sin embargo, fue hasta 1996 que decidieron crear una película de los personajes de Warner Bros, la cual, además, es considerada la película de básquetbol más exitosa de la historia.

2. Protagonizada por Michael Jordan

En la cinta se muestra a Michael Jordan iniciando su carrera en el beisbol, deporte que fue practicado por su padre. Sin embargo, al ser considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, ayuda a los Looney Tunes en su misión de ganar el juego contra los extraterrestres.

3. Inspirada en un comercial

Jordan y Bugs Bunny se conocieron desde 1992 en un comercial de Nike para promocionar los tenis Air Jordan; a partir de ese anuncio Warner Bros se inspiró para crear la película.

4. Grandes de la NBA

Además de Michael Jordan, en la cinta participaron otros jugadores de la NBA, entre los más destacados: Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Larry Johnson y Shawn Bradley, quienes en la trama son despojados de sus habilidades en la cancha.

5. Acuerdo especial de Bill Murray

Antes de la cinta, el actor protagonizó varios comerciales de la NBA, es por ello que en muchas escenas señala que quiere ser jugador de baloncesto. Se dice que su primera escena jugando golf iba a ser su única participación; sin embargo, el histrión habló con el productor Ivan Reitman y acordaron su escena final en el partido y más diálogos.

6. Actores para Stan Podolak

Wayne Knight no fue la primera opción para interpretar al personaje de Stan Podolak, el publicista y asistente de Jordan. El director tenía considerados a Michael J. Fox, Jason Alexander, Chevy Chase y Vincent D’Onofrio, pero no aceptaron el papel debido a que no creían que el filme sería un éxito.

7. La creación de Lola Bunny

El personaje de Lola Bunny nunca había sido vista anteriormente en los programas de televisión. Los productores decidieron que fuera diseñada con el fin de representar el gran amor de Bugs Bunny, además de ser una de las mejores jugadoras del Toon Squad. Tras el éxito obtenido fue introducida oficialmente en los cómics y series de la caricatura.

8. Una animación en grande

La animación fue un reto para Warner Bros., pues la compañía involucró a un total de 500 animadores para la realización de la película.

9. Tecnología de punta

La mayor parte de las grabaciones fue realizada con pantalla verde en un estudio virtual; en esa época era lo más novedoso en tecnología y se utilizaba para que Michael Jordan pudiera tener referencia de los personajes. Para ello, distintas personas se encontraban vestidas con un «chroma» verde.

10. Domo Jordan

La estrella de la película solicitó a Warner Bros. una cancha de baloncesto para que pudiera practicar durante sus descansos, por lo que la empresa instaló una carpa de entrenamiento con una cancha de tamaño oficial y un gimnasio. Para no estar solo, él invitaba a otros jugadores de la NBA para entrenar.

11. Aparición de Bosko

En la primera reunión de los Looney Tunes en la Union Hall 839, se puede observar un cuadro de Bosko, el personaje animado creado por Hugh Harman y Rudy Ising y que apareció en algunos programas de la caricatura.

12. Conocemos a Jordan…

Space Jam no dejó atrás algunos datos curiosos sobre Jordan; uno de ellos fue la escena en la cual el jugador le pide a los personajes ir por su equipo de baloncesto, sobretodo sus shorts de la universidad que usa debajo del uniforme, referencia que es totalmente cierta.

13. Homenaje a Chuck Jones

En la escena donde los Looney Tunes conocen a Michael aparece en el fondo una tienda con el nombre de CJ’s Toys, la cual hace un homenaje a Chuck Jones, quien creó a varios personajes de la animación.

14. Falsa familia

En la cinta no participó la verdadera familia de Michael, aunque los actores sí llevaron los nombres originales de su esposa e hijos.

15. Schlesinger Gym

El gimnasio en donde realizaban sus prácticas los personajes lleva el nombre de Schlesinger Gym, en honor a Leon Schlesinger, quien fue el fundador de Warner Bros. Animation Studios y lanzó las primeras series de los Looney Tunes.

16. Referencia a ‘Pulp Fiction’

Al final del partido, el equipo de los MonStars se muestra molesto por perder y comienzan a agredir a los Looney Tunes, pero Elmer Gruñón y Sam Bigotes se transforman en dos agentes vestidos de traje y apuntando con pistolas, una clara referencia a la cinta Pulp Fiction, de Quentin Tarantino; además, de fondo se escucha el icónico tema «Misirlou».

17. Marcas por todos lados

En la escena donde Michael Jordan se encuentra reposando en una cama, su asistente Stan lo interrumpe para llevarlo a un juego de golf; ahí hace referencia a varias empresas, entre ellas Nike, McDonald’s, Hanes y Gatorade, esto debido a que el deportista había sido la cara de estas marcas.

18. ¿Tenían nombre los extraterrestres?

Sí, a pesar de que son más reconocidos como los MonStars, las pequeñas criaturas se llaman: Pound (naranja), Bang (verde), Nawt (rosa), Bupkus (púrpura) y Blanko (azul).

19. Éxito de taquilla

Space Jam arrasó en las taquillas mundiales: recaudó más de 80 millones de dólares en Estados Unidos y 230 millones a nivel internacional, convirtiéndose en el filme de baloncesto con mayor recaudación en la historia.

20. Soundtrack

Space Jam (Music from and Inspired by The Motion Picture) es el álbum original de la cinta; cuenta con 14 canciones y entre los artistas más destacados se encuentran Seal, Coolio, Barry White y R. Kelly (mucho antes de estar envuelto en escándalos sexuales). Vendió más de seis millones de copias y fue certificado seis veces en platino.

21. Un viaje al pasado

Space Jam aprovechó el inicio del internet para crear su propia página web, en donde, hasta la fecha, aún se pueden descargar fotos, pósters, videos exclusivos de la película y jugar en línea. Aún se encuentra disponible en: https://www.spacejam.com/1996/

22. Realidad de Michael Jordan

El filme nos muestra cómo Michael Jordan decide renunciar al basquetbol para empezar a jugar beisbol, historia que fue real; este cambio fue debido a que quiso homenajear la memoria de su padre, que fue asesinado. No obstante, fue un fracaso en ese deporte y regresó a la NBA en 1995.

23. Post créditos

La cinta cuenta una escena post-créditos en donde, en un inicio, se observa a Bugs Bunny diciendo la famosa frase: «Eso es todo, amigos»; posteriormente es interrumpido por Porky, el Pato Lucas, los alienígenas y hasta Michael Jordan.

24. La secuela que nunca fue

Tras el éxito de la película, Warner Bros. comenzó el desarrollo de una secuela un año después de su estreno; sin embargo, Michel Jordan ya no quería participar y el proyecto fue cancelado.

25. Space Jam: La Nueva Era

Desde el 2014, Warner anunció una secuela protagonizada por Lebron James; el filme estrenó este 2021 bajo la dirección de Malcolm D. Lee. La trama muestra al jugador de los Lakers uniendo fuerzas con los Looney Tunes para salvar a su hijo y derrotar a un nuevo equipo, el Goon Squad. La cinta fue recibida de manera tibia por fans y críticos por igual.