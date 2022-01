¡Qué está pasando! Lupita Nyong’o tiene coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- La ganadora del Óscar, Lupita Nyong’o, es la última celebridad en dar positivo por Covid-19, diagnóstico que obligó a la estrella a cancelar entrevistas virtuales para su nueva película, The 355.

«Yo también he dado positivo por Covid-19. Estoy completamente vacunada y me cuido en aislamiento, así que confío en que estaré bien. Por favor, hagan todo lo posible para protegerse y proteger a los demás de enfermedades graves», escribió la actriz en su cuenta oficial de Twitter.

Antes de dar positivo, Nyong’o tenía la intención de unirse a sus coprotagonistas Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Fan Bingbing, Sebasitan Stan y el director Simon Kinberg para una ronda de entrevistas virtuales para promover el thriller de espionaje, que llega a los cines de EU este viernes.

En la película de acción, Nyong’o interpreta a Khadijah, una ex aliada del MI6 y especialista en informática de vanguardia. La aventura reúne a un cuarteto de las mejores agentes (Chastain, Kruger, Nyong’o y Cruz) mientras intentan recuperar un arma ultrasecreta que ha caído en manos de mercenarios.

Tan sólo esta semana, varias estrellas anunciaron sus diagnósticos positivos de Covid-19. El conductor Seth Meyers tuiteó este martes que se había contagiado, mientras que el lunes la comediante Whoopi Goldberg anunció que contrajo el virus, en medio de la alza de casos en gran parte del mundo.

I too have tested positive for COVID-19. I'm fully vaccinated and taking care in isolation, so I trust I will be well. Please do all you can to keep yourself and others protected from serious illness. #StayMaskedAndVaxxed

