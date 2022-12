Qué está en juego en la semana 17 de la NFL

CIUDAD DE MÉXICO.- La semana 17 de la NFL comenzó el jueves con la victoria de los Dallas Cowboys sobre los Titans de Tennessee por 27-13. Sin embargo, este domingo continúa la acción en los emparrillados y hay muchas cosas en juego.

DISTINTOS ESCENARIOS

– Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers: en caso de que el equipo de Tom Brady triunfe, Tampa se quedaría con el título de la NFC Sur y destruiría las esperanzas de las Panteras. Las esperanzas de la franquicia comandada por Sam Darnold dependen de ganar sus últimos dos encuentros o derrotar a Tampa Bay y esperar a que Nueva Orleans pierda esta semana y que Tampa tropiece de manera consecutiva en la última jornada.

– Miami Dolphins vs New England Patriots: en caso de ganar, Miami tendría prácticamente asegurado su boleto a los playoffs. Por el otro lado, los dirigidos por Bill Belichick no pueden perder o se despedirían de la temporada.

– Chicago Bears vs Detroit Lions: Con Chicago sin posibilidades de entrar a la postemporada, los Lions sueñan con un triunfo que los acerque a un escenario favorable en la última semana para poder avanzar.

– Indianapolis Colts vs New York Giants: la forma más fácil de que los gigantes consigan el boleto es ganando. Si pierde, necesitaría que Seattle, Washington, Detroit y Green Bay pierdan para poder jugar la fase final.

– Jacksonville Jaguars vs Houston Texans: más que pensar en esta semana, los Jaguars necesitan derrotar sí o sí a los Titans en la última semana para poder avanzar a Playoffs.

– Cleveland Browns vs Washington Commanders: el equipo de la capital estadounidense podría asegurar su lugar en la postemporada si gana y Detroit, Seattle y Green Bay pierden.

– San Francisco 49ers vs Las Vegas Raiders: los ‘Malosos’ serán eliminados si pierden o si Jets o Miami ganan sus respectivos partidos.

– Minnesota Vikings vs Green Bay Packers: probablemente el mejor partido del fin de semana. Por la rivalidad y lo que está en juego. Si bien los Vikingos ya están del otro lado, podrían eliminar a los Packers con un triunfo siempre y cuando Washington y Detroit también ganen. Sin embargo, Aaron Rodgers lidera el sueño de postemporada que depende de dos triunfos y al menos una derrota de Washington.

– Pittsburght Steelers vs Baltimore Ravens: Si los Acereros pierden o Miami gana, están eliminados.

Finalmente, en los encuentros restantes no hay nada en juego.